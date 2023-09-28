Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

叛逃北韓美軍正在返美途中　美國發言人：金恩狀態良好　也很高興能夠回國

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/28 15:49
金恩（Travis King）在7月18日參觀板門店共同警備區（JSA）的背影（左邊黑色衣服）（圖／路透社SARAH LESLIE）

金恩（Travis King）在7月18日參觀板門店共同警備區（JSA）的背影（左邊黑色衣服）（圖／路透社SARAH LESLIE）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）叛逃至北韓的駐韓美軍金恩（Travis King）在被拘留2個多月後，北韓決定將其驅除出境，目前金恩已在返回美國的途中。

韓聯社報導，美國國務院發言人馬修.米勒（Matthew Miller）表示，北韓將金恩送至中國丹東的「中朝友誼橋」，將金恩轉交給美國駐中國大使，再從中國瀋陽飛往南韓烏山空軍基地，並飛回美國。

米勒透露，金恩正在前往美國的途中，精神狀態及健康狀態都良好，也「非常高興」能夠回國。

路透社報導，一名官員透露，金恩返回美國後，將會被送往德州聖安東尼奧市的布魯克陸軍醫療中心，該中心協助遭拘留後的美國人適應、恢復正常生活，被俄羅斯拘留10個月的籃球明星Brittney Griner，在去年12月也至此治療。

另一名官員說，在對金恩進行完評估，並完成重返社會程序及與家人見面後，軍方將考慮對其採取行政行動，但拒絕透露金恩是否會面臨軍事法庭。

美國國防部對駐韓美軍、美國陸軍的努力，以及中國及瑞典政府的協助表達感謝。不過有一名美國官員表示，中國在此事件中，僅作為協助金恩離開北韓的角色，並無「調解作用」，美國在此次外交協調中也並未向北韓讓步。

威斯康星地區電視台WISN報導，金恩母親透過發言人表示，非常感謝美國陸軍和所有相關部門的努力，但也希望能保有個人隱私，今後不會接受任何採訪。

美聯社也報導，金恩位於威斯康星州的住處門前也貼上了紙條，寫著「我們不會回答任何問題」、「請尊重我們的隱私」。

北韓在27日透過官媒對外公布，已完成對金恩的調查，並決定根據共和國法律將其驅逐出境，並稱金恩是因對美軍內部的非人道虐待、種族歧視反感，以及對美國社會的不平等感到失望，才決定非法進入北韓。
北韓
駐韓美軍
美軍
金恩
美國
驅逐出境
中國
中朝友誼橋

相關新聞

路透：中國駭客盜走美國國務院6萬封電子郵件
路透：中國駭客盜走美國國務院6萬封電子郵件
2023/09/28 10:06
擅闖邊境美軍金恩可以回家了？北韓：決定將他驅逐出境
擅闖邊境美軍金恩可以回家了？北韓：決定將他驅逐出境
2023/09/27 20:09
【16歲博士神童也躺平】台灣央行: 中國1600萬「尼特族」制約內需、間接衝擊我出口
【16歲博士神童也躺平】台灣央行: 中國1600萬「尼特族」制約內需、間接衝擊我出口
2023/09/27 14:33
梅南德茲涉收賄助埃及恐成民主黨選情「惡夢」 議員籲暫停2.35億美元軍援
梅南德茲涉收賄助埃及恐成民主黨選情「惡夢」 議員籲暫停2.35億美元軍援
2023/09/27 10:39
秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？
秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？
2023/09/27 09:40

更新時間 : 2023-09-28 20:52 GMT+08:00

最受歡迎

112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？
秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？
【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘　前立委魏耀乾場外舉白布條抗議
【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘　前立委魏耀乾場外舉白布條抗議
【更新】南台灣屏東明揚科技廠房氣爆釀重大死傷•4消防員殉職 兩高層各以6百萬、5百萬交保
【更新】南台灣屏東明揚科技廠房氣爆釀重大死傷•4消防員殉職 兩高層各以6百萬、5百萬交保
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【2023淨零排放路徑圖報告】 太陽能、電動車助攻 全球能源總署倡提早達標淨零碳排
【2023淨零排放路徑圖報告】 太陽能、電動車助攻 全球能源總署倡提早達標淨零碳排