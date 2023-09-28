叛逃北韓美軍正在返美途中　美國發言人：金恩狀態良好　也很高興能夠回國

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）叛逃至北韓的駐韓美軍金恩（Travis King）在被拘留2個多月後，北韓決定將其驅除出境，目前金恩已在返回美國的途中。

韓聯社報導，美國國務院發言人馬修.米勒（Matthew Miller）表示，北韓將金恩送至中國丹東的「中朝友誼橋」，將金恩轉交給美國駐中國大使，再從中國瀋陽飛往南韓烏山空軍基地，並飛回美國。

米勒透露，金恩正在前往美國的途中，精神狀態及健康狀態都良好，也「非常高興」能夠回國。

路透社報導，一名官員透露，金恩返回美國後，將會被送往德州聖安東尼奧市的布魯克陸軍醫療中心，該中心協助遭拘留後的美國人適應、恢復正常生活，被俄羅斯拘留10個月的籃球明星Brittney Griner，在去年12月也至此治療。

另一名官員說，在對金恩進行完評估，並完成重返社會程序及與家人見面後，軍方將考慮對其採取行政行動，但拒絕透露金恩是否會面臨軍事法庭。

美國國防部對駐韓美軍、美國陸軍的努力，以及中國及瑞典政府的協助表達感謝。不過有一名美國官員表示，中國在此事件中，僅作為協助金恩離開北韓的角色，並無「調解作用」，美國在此次外交協調中也並未向北韓讓步。

威斯康星地區電視台WISN報導，金恩母親透過發言人表示，非常感謝美國陸軍和所有相關部門的努力，但也希望能保有個人隱私，今後不會接受任何採訪。

美聯社也報導，金恩位於威斯康星州的住處門前也貼上了紙條，寫著「我們不會回答任何問題」、「請尊重我們的隱私」。

北韓在27日透過官媒對外公布，已完成對金恩的調查，並決定根據共和國法律將其驅逐出境，並稱金恩是因對美軍內部的非人道虐待、種族歧視反感，以及對美國社會的不平等感到失望，才決定非法進入北韓。