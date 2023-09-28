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首度！台灣112年國慶晚會移師台南 10/8空軍基地登場超新鮮

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/28 14:43
民國112年國慶標誌（圖／中央社）

民國112年國慶標誌（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）雙十國慶晚會首度移師台南，預定10月8日下午午5時30分在空軍台南基地登場，眾多藝人獲邀登台。此外，晚會台周邊將展示IDF戰機、C130運輸機等各式空軍武器裝備，可謂近距離觀看大型戰機的絕佳機會。

今年中華民國國慶日主題是「民主台灣．堅韌永續」，主題色彩以紅、藍、白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇「磚牆紅」，及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化深度及美學，呈現出「國旗在空中飄揚」的反光效果與自信感，堅韌無畏地守護民主價值。

中央社報導，今年雙十國慶晚會由中華民國僑務委員會、文化部及台南市政府共同舉辦，並於今日在空軍台南基地召開宣傳記者會。國慶籌備委員會主任委員及立法院長游錫堃表示，今年國慶晚會在台灣歷史最悠久的文化古都台南市舉辦，節目集結閩南及在地文化等元素，以呼應台南是族群多元城市，也向海內外同胞宣傳台南特色文化，祝福國家生日快樂。

台南市長黃偉哲說，2024年即將迎接「台南400」，他期盼國慶晚會展現國家富足豐盛的一面，也展示國軍精實有韌性的一面，市府團隊將以多元表演陣容及台南在地元素迎接海內外來賓。

根據台南市政府新聞稿指出，民國112年國慶晚會10月8日下午5時30分將在台南市南區的空軍台南基地舉行，晚會卡司包括台南在地饒舌歌手大支、阿跨面、十鼓擊樂團、無雙樂團、金曲歌王洪榮宏、創作歌手鄭宜農、馬來西亞歌手黃明志等人，透過音樂、舞蹈等藝術表演凝聚海內外同胞的心，共同支持守護台灣。

此外，晚會舞台周邊將展示IDF戰機、C130運輸機等各式空軍武器裝備，是近距離觀看大型戰機的絕佳機會。
雙十國慶晚會
台南市
空軍台南基地

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