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台灣國造潛艦「海鯤號」亮相下水　蔡英文：　我們做到了

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/28 12:34
潛艦國造「海鯤號」28日在高雄台船海昌廠區下水

潛艦國造「海鯤號」28日在高雄台船海昌廠區下水 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）潛艦國造「海鯤號」自民國109年11月開工終於開花結果，總統蔡英文今（28）日上午在高雄主持下水暨命名典禮，直呼「歷史將會記得這一天」、「各位，我們做到了」。台船董事長鄭文隆強調，「海鯤號」性能絕對優於現役潛艦。

中央社報導，總統蔡英文今日在台船高雄廠主持下水暨命名典禮，並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」。國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國防部長邱國正、高雄市長陳其邁、台船董事長鄭文隆等人皆出席見證。

潛艦外型正式在海昌廠亮相，海鯤潛艦的艦艏露出在外，軍方以中華民國國旗遮蓋魚雷發射管等機敏設施。台船董事長鄭文隆曾說明，潛艦下水與水面艦下水方式不同，因潛艦的艦殼尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且要經過相當多測試後，才能真正泡到水裡；在封殼完成並進行命名儀式時，聲納、俥葉等機密裝備必須掩蓋，也不會直接放到水裡，只會沿襲自古以來的造船傳統，簡單接觸水。

台船董事長也強調，相較海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤為X型尾舵，「性能絕對優於現役潛艦」。

蔡英文致詞時表示，「歷史將會記得這一天」，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但由台灣打造的潛艦就在眼前，「各位，我們做到了」；而潛艦是堅定守護國家的具體實踐，更是海軍發展不對稱戰力的戰略、戰術重要裝備，也是為國防自主劃下新的里程碑。

蔡英文在擲瓶儀式時說，「我滿懷喜悅為你命名與擲瓶，由衷祝福，並賦予你捍衛海疆、確保國安的神聖使命，我正式命名你為海鯤潛艦」。
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更新時間 : 2023-09-28 14:51 GMT+08:00

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