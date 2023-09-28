台北凱達大飯店與新北市政府聯名推出「秋饗山藥」料理

「原生種山藥」是臺灣特有的山藥品種，產區在新北市平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，有別於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，不論風味和營養成份都完勝進口山藥，是很好的養顏、保健食材。台北凱達大飯店將這秋季限定的美味山藥入菜，與新北市政府農業局聯名推出六道展現山藥多元風貌的珍饈，每道只要360+10%元起，11月18日前再享第二道5折優惠，讓民眾趁秋季品嚐山珍、補充元氣！

台北凱達大飯店家宴中餐廳所推出的「秋饗山藥」主題料理，除了有展現新北山藥最純粹風味與本質的「山藥蒸小排」、「豉汁山藥雞球」、「西芹山藥川耳」外，還有讓饕客難以忘懷的養生珍寶「山藥翡翠羹」，集結了東北角的山珍海味於一鍋，營養的山藥丁與海鮮，搭配鮮嫩翠綠海菜，詮釋出迷人的山林海味。還有讓小朋友也愛不釋口的「藍莓山藥」，則是將山藥泥加入香醇牛奶製成綿密滑順如冰淇淋般口感，再妝點酸甜的藍莓醬，讓人對山藥有了耳目一新的驚喜感。特別應景中秋佳節而設計的「山藥棗泥糕」，軟糯微Q的餅皮搭配甜而不膩的棗泥，是低熱量的養生月餅。

一向推廣「吃當季、用當季」理念的台北凱達大飯店行政主廚戴于益表示，秋天吃山藥勝過吃人參，是滋補養顏的山珍美味。入口糯而甜的新北山藥，搭配其他當季食材入菜可做美味提襯，也很適合搗泥後重組再塑製成糕點類料理。今年推出的「秋饗山藥」主題料理將展現山藥多元風貌與獨特韻味，讓大家愛上山藥的美味與健康！