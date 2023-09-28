台中精品韓式燒肉「Ribbon醴本韓國正統燒肉」新菜單上市

風間餐飲集團2020年於台中市美術園道商圈創立的「Ribbon醴本韓國正統燒肉」，主打精緻韓式燒肉，累積20年餐飲實戰與經營資歷的風間餐飲集團創辦人陳冠名，持續赴韓國、日本、加拿大等地研修，不斷精進，堅持辛香料、調味料、青瓷杯碗、餐具等皆自韓國進口，細心雕琢每一個細節並講究質感，呈現正宗且國際化的韓式料理，讓消費者擁有完整而優質的韓式料理用餐體驗。延續風間餐飲集團對肉品的執著與重視，精選日本和牛、澳洲9+和牛、美國Prime安格斯牛、西班牙Bellota伊比利豬等優質肉品，專人全程桌邊代烤服務，完整體現緣起於韓國宮廷及貴族餐桌的燒肉精緻感，每端出一道料理，就如同為客人獻上一份精品禮物般慎重與珍視。獨棟建築時髦內裝，寬敞舒適空間，加上對韓式料理口味的講究，讓Ribbon醴本成為台中超人氣韓式燒肉餐廳。

為提供更完整韓式燒肉體驗，「Ribbon醴本韓國正統燒肉」即日起推出新菜單，增加燒烤肉品種類至5~6種，創造每款套餐肉品差異化及特色，讓消費者選擇最貼近需求與喜好的套餐享用；此外並將沙拉調整為時令生菜饗宴搭配韓國菜醬無限續點，更符合享用正宗韓式燒肉「生菜包肉」的精髓。『享樂節』雙人套餐2880元，超值享受牛豬各半的平衡美味；『狂歡節』雙人套餐3380元過癮品嘗精選和牛與伊比利豬的甘美氣息；『燒肉節』雙人套餐4980元盡享四款日本A5和牛神級美味、澳洲9+和牛厚切牛舌與醬醃美國prime安格斯牛小排的誘人滋味。套餐搭配九種韓式小菜和包肉生菜無限續點，及道地韓鍋、韓式炸雞等正宗韓食，與越光米飯、海鮮、甜品、飲品等附餐，豐美飽足。歡慶光輝十月，10/1~10/31凡點『燒肉節』雙人套餐，加1元飲品升級無酒精絲絨啤酒乙杯。(以上價格皆需加收原價10%服務費)

「Ribbon醴本韓國正統燒肉」新菜單五大亮點：

六款精肉連擊！韓式燒肉體驗再升級。 專人全程桌邊代烤服務，掌握優質肉品最佳熟度與適口性。 九款韓式小菜及包肉生菜盤無限續點，感受道地韓國飲食文化。 一次盡享韓國國民美食海鮮豆腐鍋、韓式炸雞。 燒肉節套餐新品生牛肉甜筒，視覺系美味驚喜開胃。

『燒肉節』雙人套餐 日本A5和牛極致饗宴

為提供消費者更完整韓式燒肉體驗，Ribbon醴本韓國正統燒肉全新菜單增加燒烤肉品品項至5~6種，其中『燒肉節』雙人套餐匯集四款日本A5和牛、搭配澳洲9+和牛、美國Prime黑安格斯牛，讓喜愛韓國烤肉的饕客們更有感品享頂級日本和牛的脂香肉嫩，伴隨韓式小菜、時令生菜、米飯、韓鍋、韓式炸雞、海鮮與甜品、飲料，透過舌尖味蕾感受正宗韓式料理的誘人美味。『燒肉節』雙人套餐NT$4980+10%，內容如下：

1.見面醴

-韓式小菜 時令生菜饗宴 韓國菜醬

豐富的小菜為韓式料理特色，Ribbon醴本遵循韓國文化，為客人獻上9款韓式小菜、搭配時令生菜及韓國菜醬展現迎賓之熱情，皆可無限續盤，無論單食或搭配燒肉以生菜包食皆宜。

-醴本小漢堡(加購價NT$88/2個)

老少咸宜的迷你漢堡，自製牛肉漢堡排油潤多汁，刷上些許青花椒醬增添微辣辛香，搭配起司、生菜一口咬下，甜美肉汁於口中噴發。

2.精肉連擊

精選六款肉品，其中日本A5和牛即佔四品。由專人桌邊燒烤服務，掌握客人用餐節奏並賦予每款肉品最佳熟度及適口性，肉感濃厚與油脂豐富的肉品穿插搭配，運用不同切法、厚薄、調味，享受頂級和牛盛宴的起承轉合高潮迭起。

-生牛肉甜筒

視覺系前菜驚喜上桌，取日本A5和牛細工手切，淋上調和鳳梨、蘋果醋、檸檬、青花椒、蒜頭、麻油等水果與香料的特製醬汁，拌入生蛋黃再捏碎脆皮甜筒，相機先捕捉充滿食趣的畫面，再享用柔嫩鹹甜生牛肉與脆餅交織的多重口感。

-厚切和牛牛舌

澳洲9+和牛牛舌根部厚切，再切刻格紋增添燒烤後口感，油脂豐富厚實軟彈，燒烤後醇香多汁，搭配蔥鹽享用，是品享燒肉最佳開場序曲。

-每日和牛-主廚特選

取日本A5和牛油脂豐富部位如角尖肉、肩小排或肋眼上蓋厚切，鹽胡椒基本調味後燒烤，品嘗優質肉品的原味亦為正統韓式燒肉特色，細細品嘗和牛迷人油香與甘美滋味。亦可以紫蘇葉或爽脆生菜包覆，夾泡菜享受道地韓式吃法。

-和牛橫膈膜

日本A5和牛橫膈膜部位油脂適度，口感軟嫩略帶嚼勁，被譽為無論性別老少都會愛上的稀有部位!塗刷特製燒肉醬燒烤，鹹甜有致、回味無窮。

-和牛牛排

選用日本A5和牛後臀上蓋或板腱部位厚切排狀，高溫炙烤兩面封鎖肉汁，經適度靜置再切開，享受柔嫩中略帶嚼勁的口感與濃鮮肉香。

-水梨醬漬牛小排

加入新鮮水梨、洋蔥、蔥蒜、醬油製作醃肉醬醃漬美國prime安格斯牛小排二日，以水果天然酵素軟化肉質並帶來清甜風味，燒烤後鹹甜軟嫩，以生菜包食更能平衡牛小排豐潤油脂帶來的膩口。

3.醴食

燒肉搭配晶瑩Q香米飯，是不敗的美味方程式！

可選擇越光米、或韓式炸醬麵(+188元)、石鍋拌飯(+288元)、和牛石鍋拌飯 (+388元)。

4.韓鍋(四選一)

歡享燒肉炙烤肉香之際，穿插搭配濃香暖腹的韓鍋澆淋越光米飯享用，最為療癒滿足。韓食餐桌必備湯品「海鮮嫩豆腐鍋」以牛骨高湯、手炒辣醬加入豆腐及蛤蜊、鮮蝦、牡蠣、花枝烹煮而成，蓄熱效果絕佳的傳統陶鍋盛裝滾騰上桌後再打入雞蛋拌勻，滋味濃醇微辣，豆腐飽吸鮮辣湯汁溫暖入腹；「泡菜豬肉鍋」加入自家醃製長時間發酵的韓國老泡菜，酸辣夠味；「辣牛肉鍋」熱滾上桌香辣醇厚；「大醬鍋」豆香甘醇柔和。

５.熟食(擇一口味)

除了享受和牛燒肉細緻肉質，附餐熟食還可過癮大啖韓國國民美食代表~韓式炸雞。選用雞中翅與翅腿，裹粉漿炸至金黃酥脆，肉汁飽滿肉質細嫩，拌入醬料賦予鮮明風味：「經典」口味鹹甜交織帶有蒜香尾韻、「辣味」溫和甜辣吮指涮嘴、「墨西哥煙燻」酸辣燻香風味鮮明、「蜂蜜蒜香」清甜蜜香與蒜香交融，四種口味擇一享用。

６.海鮮-文蛤．娃娃菜．龍蝦高湯

龍蝦高湯加入鮮嫩文蛤、清甜娃娃菜烹煮，清澈甘鮮濃鮮緩緩入喉，平衡經豐富肉品美味爆擊後的味蕾，讓燒肉盛宴的尾聲飽足而舒服。加188元可升級為北海道干貝．巨蝦．龍蝦高湯。

７.甜品(三選二)

「卡斯特拉焦糖布丁」口感柔滑細緻，苦甜焦糖與濃郁奶蛋香完美交融，屬於成熟大人風味，香甜不膩口；「義式雪酪」沁涼酸爽、「精選冰淇淋」香濃甜蜜。

８.飲品

提供今日飲品搭佐，升級無酒精飲品每杯折抵50元；升級酒精飲品每杯折抵70元(點絲絨啤酒折抵50元)。

10/1~10/31凡點『燒肉節』雙人套餐，+1元升級無酒精門蘇爾絲絨啤酒。

每年銷售上萬杯、風靡食客的「門蘇爾絲絨啤酒」，於頂層鮮奶蓋刨上檸檬皮增添柑橘清香，綿密柔順清爽清涼，無論是無酒精版本的果香、或酒精版本的麥香，皆與燒肉的油脂碰撞出完美平衡口感。

同場加映 蘋果木煙燻豬五花

燒烤豬五花亦為韓國的國民美食之一，甚而將3月3日訂為「五花肉節」。來Ribbon醴本韓國正統燒肉自然不可錯過「蘋果木煙燻豬五花」(380元/份)，選用台灣豬肉肥瘦肉相間的三層肉，灌入果木燻煙賦味，上桌掀開玻璃蓋，輕煙裊裊充滿儀式感，煙燻芳香瀰漫，厚片上烤網直火炙烤，再剪至適口大小烤至表皮金黃焦脆，肉質軟嫩多汁還帶有淡淡燻香，以生菜包夾享用是最道地韓味。

為呈現最佳燒烤效果，Ribbon醴本連烤網都選擇較一般貴上數倍的鑄鐵烤網，聚熱效果佳且受熱均勻，瞬間溫度急遽升高，有效將熱傳導到食材中心，凝縮食材美味，更容易燒烤出梅納反應與美味的燒烤烙痕。