超越癌症死亡人數 奪隱藏版死因第一 中秋烤肉3多4少保護心血管健康

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）每逢中秋佳節，總少不了親朋好友相聚大啖烤肉，然而高鹽、高油、高糖及加工食品的攝取，也暗藏心血管疾病危機。今年中秋節恰逢9月29日世界心臟日，中華民國心臟基金會以「用心，懂心，掌握你的心臟密碼1234」口訣幫助民眾以行動顧心，意即「勤運動，每1步都算數」、「戒菸並遠離2手菸」以及「均衡飲食3多4少：多喝水、多蔬果、多全榖根莖、少油、少鹽、少糖、少飲酒」。

隨著醫學進步，全球人口預期壽命持續提高，儘管如此，心血管疾病仍是全世界十大死因之首。根據調查，全球心血管疾病死亡人數從1990年1200萬人攀升至2021年逾2000萬人，漲幅超過60%，衛福部統計顯示，心血管疾病已位居我國十大死因第二長達二十年之久，2022年死亡人數更高達23,668人，且有持續增長的趨勢。

中華民國心臟基金會執行長陳文鍾醫師指出，雖然十大死因中，合計所有癌症死亡人數後，癌症為排名第一，但若將心腦血管相關疾病合計，總死亡人數其實高於癌症總死亡人數，可謂是隱藏版死因第一，是全民必須正視的健康議題，

陳文鍾表示，心臟、血管、腦部、周邊血管關係密切，大家熟悉的三高：高血壓、高血脂、高血糖，就是危險因子。相較於癌症的難以預測，超過八成的心血管疾病都是可以被預防的，只要瞭解「護心八大要素」就能有效控制危險因子。

中華民國心臟基金會副執行長王宗道醫師分享，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）公佈最新指南，提出「護心八大要素（Life’s Essential 8）」，包括均衡飲食吃得巧、保持活躍多運動、戒菸並遠離二手菸、充足睡眠、控制體重、血壓、血脂和血糖。

王宗道進一步解釋，飲食是最不容忽視的一環，每天應至少攝取五份蔬果，每份相當於一個拳頭大小，以少鹽、少油、少糖為最高原則，盡量避免含糖飲料及加工食品，且飲酒要節制，能不喝最好，若無法避免則建議一天攝取不超過20公克。

運動方面，建議民眾一週做五次30分鐘中強度運動，或每週累計75分鐘高強度運動，謹記「能走就不站，能站就不坐」，以爬樓梯代替搭電梯、走路取代坐車，做家務、跳舞也可列計，只要保持動態生活，每一步都算數。飲食與運動兩者結合，就是控制體重與三高的必備要素。

研究顯示，只要成功戒菸達兩年以上，罹患心血管疾病的風險就能降低80至90%，而二手菸帶來的危害與一手菸相同。醫師表示，現代人生活壓力大，如果想尋求適當管道釋放壓力，醫師認為抽菸並非好方法，應透過良好睡眠和運動幫助改善，充足的睡眠有助於促進身體機能的復原與修復、改善大腦功能，並降低罹患慢性疾病的風險，一旦身體舒服了，壓力也會自然減輕。

中秋連假將至，在與親友歡聚、享受美食之餘，醫師提醒民眾烤肉聰明吃，切記吃得適量、勿暴飲暴食；減少醬料的添加、不要過度調味；此外，最多人忽視的就是烤肉油煙，盡量在通風環境烤肉，煙霧瀰漫與二手菸害無異。