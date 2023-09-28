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太空艙遭垃圾擊中滯留371天 美俄太空人返航：回家的感覺真好

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/28 11:40
三名美俄太空人滯留國際太空站371天後順利返航（圖／NASA Bill Ingalls)

三名美俄太空人滯留國際太空站371天後順利返航（圖／NASA Bill Ingalls)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）一名美國太空人及兩位俄國太空人在太空停留逾一年後，終於在27日返回地球，其中美國太空人魯比歐以371天打破美國最長的太空旅程紀錄。

衛報報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魯比歐（Frank Rubio）、俄國太空人普羅科皮耶夫（Sergey Prokopyev）、佩特林（Dmitri Petelin）三人乘坐的聯盟號太空艙，於27日成功降落在哈薩克的一個偏遠地區。

三位太空人原定執行為期180天的太空任務，不料所乘坐的太空船在與國際太空站對接時，疑似遭太空垃圾擊中，導致冷卻劑全數外洩，無法按計畫返航，滯留時間也被延長為371天，這也讓魯比歐打破2022年由比范德黑（Mark Vande Hei）創下、NASA太空人在太空滯留最長355天的紀錄。

俄羅斯方面則依然保持著全球滯留太空時間最久的紀錄，俄國太空人波利亞可夫（Valeri Polyakov）在1994到1995年間，在俄國和平號太空站滯留長達437天。

報導指出，俄國工程師懷疑，是一塊太空垃圾在去年年底刺穿了此趟任務原本乘坐的太空艙的散熱器。工程師們擔心，若沒有冷卻裝置，太空艙內的電子設備及乘客都可能因過熱遭遇危險，因此太空艙不載人返航。

直至本月另一架聯盟號搭新一批太空人，在兩週前抵達國際太空站。在返航的途中，普羅科皮耶夫向地面控制人員表示，三人都感覺良好。太空艙劃過大氣層，最後在荒蕪的哈薩克草原著陸，直升機載著團隊前來接回太空人。

47歲的魯比歐是一名軍醫以及直升機飛行員，這是他首次執行太空任務。在被拉出太空艙後他表示「回家的感覺真好。」他先前指出，在太空度過如此漫長的時間，心理方面比他想像的還要艱難。

40歲的佩特林也是首次執行太空任務，48歲的普羅科皮耶夫目前則是完成第二次長時間的太空任務。
NASA
太空任務
國際太空站
太空垃圾

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