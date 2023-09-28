【中秋暖聞】「等路下午茶」讓台灣心智障礙青年親身經歷職場作業　邁出自立生活第一步

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 今年中秋連假即將從明天9月29日正式展開。昨天(9/27) 下午有8位心智障礙者服務70多位「等路下午茶」的客人，他們來自第一社福基金會接受新北市政府社會局運用公益彩券盈餘分配基金委託辦理的三重五華、新店央北2家小作所，經過將近3週的工作訓練，終於能上場服務，詢問賓客「請問您要點咖啡還是茶」。

這場下午茶的點餐、出餐雖非專業等級，但是客人都能耐心等待這群童心寶貝們「不完美的服務」。

與會客人用耐心和體諒讓心智障礙者上菜 (圖/第一社福提供)

除了上菜服務外，還有第一社福的博愛發展中心「歡樂敲打響叮噹打擊樂團」的3位樂手帶來「天下的媽媽都是一樣的」、「熱情的沙漠」2首曲目演出，贏得現場賓客滿堂喝采。

30年前，「第一社福基金會」就認為心智障礙者經過一定的訓練，將會是很好的人力幫手。

第一社福在服務過程中觀察到心智障礙者擅長簡單重複性的工作，於是，開始訓練服務對象學習清潔打掃，甚至還請來專門的清潔公司來教導服務對象打掃的小撇步，讓他們做得更順手。

開始工作前先努力記起自己負責的桌子 (圖/第一社福提供)

努力聽取下午茶客人點的餐(圖/第一社福提供)

然而訓練做好了，但接下來遇到的難題是沒有人要聘顧心智障礙者工作，於是，第一社福開辦了第一清潔社會企業，讓第一社福成為這些心智障礙者的老闆，以標政府機關清潔標案的方式，讓這些人可以在良好的環境下工作，並且不被人剝削。

目前第一社福除了第一社企直接聘雇心智障礙青年之外；第一就業服務中心幫有就業意願的心智障礙者找工作；還有新北市政府社會局委託辦理的五華及央北2個小作所，為進入庇護工場或一般職場前的轉銜準備，招收能夠自理且有作業活動意願的心智障礙者，提供餅乾烘焙、包裝代工和環境清潔、口罩包裝等簡單作業活動訓練，訓練課程包含社交禮儀、自我管理、社區參與等，希望幫助心智礙者逐漸邁向自立生活的目標。

「等路」在台語的意思 是「伴手禮」的意思，而陪伴身心障礙的孩子開創人生的道路，就是第一社福給他們的禮物。

社團法人台灣服務業發展協會與台灣厚道社會服務聯合會發起「等路下午茶」的活動，讓「特教班」的同學或是心智障礙者來服務參加下午茶的客人，藉此化解歧視、化解霸凌、促進社會融合。

這些沒有工作經驗的心智障礙者來打工，服務參加下午茶的客人，下午茶結束後，這群打工的童心寶貝還可以拿到一個薪水袋，裡面裝的是他們今天工作的薪資，也是他們辛苦的禮物。對這些來「打工」的心智障礙者來說，這可能是他們人生第一次，也有可能是唯一一次領到薪水，更有可能是從念念不忘的職場退下後，重新站回職場工作。

服務生開心領取打工的報酬 (圖/第一社福提供)

阿豪是在104年的時候進入「三重五華小作所」接受服務，當時38歲的本來他有個在連鎖咖啡店外場清潔的工作，但幾年下來，老化速度比常人快的他開始有了動作變化及情緒問題，也因此逐漸無法完成工作，達不到主管要求，阿豪的情緒會變得低落，這讓他更不想工作……惡性循環讓阿豪的工作狀況每況愈下，恰巧當時新北市政府社會局在三重區委託第一基金會辦理三重五華小作所及日間照顧兩種服務，在家人的支持下，阿豪才離開職場來到三重五華小作所接受服務。

剛來三重五華小作所的阿豪對自己沒什麼自信，為了幫助他找回自信，小作所先是用各種休閒式的活動引發他的興趣，讓他可以穩定出席，之後參與部分時段的工作體驗，阿豪也在這過程中找回自信，現在的他可以和同儕一起合作完成一間辦公室的清潔工作。

已經46歲的阿豪還是沒有斷了回到職場工作的念想，因為他不想只被人照顧，也希望自己有能力可以照顧家人，但是體力不足跟情緒的小困擾偶爾還是會出現影響他，還好在社工及教保員的支持關懷下，他的生活開始有了其他的重心和焦點，生活變得更開心。

阿超38歲，阿翔18歲，兩個相差20歲的人在新北市政府社會局委託第一社福基金會辦理的「新店央北社會住宅身心障礙者社區式支持照顧服務」中相遇，他們參加小作所及社區居住服務，在這裡變成好朋友。這次等路下午茶的活動，老師公開招募想參與活動的成員，兩人原本興致缺缺，然而隨著一次次集體練習的過程，讓兩人開始想要挑戰這個活動，於是相約一起來打工。

第一社福的執行長張菁倫表示，透過一定的訓練，很多心智障礙者可以在職場上工作，根據之前第一社福就業服務的許多個案來看，只要有個適得其所的職場，他們可以是非常好的工作助力。而且很多心智障礙者因為一份工作給他們的人生帶來不一樣的變化，他們有的開始自立生活，有的成為扛起一家經濟的支柱，這完全有別於社會大眾對於他們是「被照顧者」的刻板印象，所以像是等路下午茶這類的活動，也可以讓很多人親身體驗與接近這些心智障礙者，破除長久以來的刻板印象外，也希望能因此為心智障礙者就業帶來更多的就業機會。

這次活動，除了「歡樂敲打響叮噹樂團」帶來的表演，現場也來了兩位特殊奧運代表，舉起火把繞場進行「點燃生命之火儀式」，場面讓人感到非常激勵。

兩位特殊奧運的聖火代表舉行點燃希望之火儀式 (圖/第一社福提供)

此外與會嘉賓與工作人員的互動良好，也讓人看到，只要用對方法，即便是對他們而言較難的點餐，他們也可以勝任有餘，而領到薪水的心智障礙者們，也都笑得合不攏嘴，為這次活動劃下完美句點。

另如有15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力，有參加作業活動意願的身心障礙朋友，亦可洽「三重五華小作所」，服務電話：8982-5885；「新店央北小作所」，服務電話：2218-0179。

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