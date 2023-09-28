台灣景氣燈號連10月藍燈•超越金融海嘯 3家純網銀均未擺脫虧損 主管機關咸認：毋須太悲觀

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國發會昨(27日 ) 公布的8月景氣燈號連續第10個月亮出低迷藍燈，追平史上次長藍燈紀錄，不過國發會認為，隨著世界貿易量回溫、人工智慧（AI）商機發酵等因素，出口可望好轉，第4季有機會擺脫藍燈。

國發會27日公布的8月景氣燈號續亮藍燈，綜合判斷分數持平為15分；9項構成項目中，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，不過海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，其餘7項燈號不變。

(圖/國發會官網)

儘管景氣燈號連續10個月亮出藍燈，超越金融海嘯的連9藍，追平2011年11月至2012年8月歐債危機，以及2015年6月至2016年3月科技景氣下滑期間連10藍的史上次長藍燈紀錄，國發會經濟發展處副處長邱秋瑩對於經濟情勢並不悲觀。

邱秋瑩表示，現在經濟結構與過去有很大落差，生產動能漸漸從海外拉回國內，對中國貿易依存度也下降，不宜直接比較；而且現在內需保有溫度，外貿面開始回溫，整體而言，景氣最壞情況已過，只是成長動能比較平緩。

邱秋瑩接著說，受惠於AI等新興應用商機挹注動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅也持續收斂；此外，景氣領先指標持續下滑，但同時指標續呈回升，且同時指標構成項目好轉的項數變多，景氣好轉的普遍性、持續性都有達到，只差顯著性比較欠缺。

邱秋瑩進一步點出3大正面訊號:

一是國際貨幣基金（IMF）最新預測估2024年世界貿易量成長率將回升至3.7%，高於今年的2%；

其次，AI應用持續發酵;

三是隨著新機上市，消費新品應用拉動下，製程與產品更新會拉抬晶片需求，可望成為比較長期的成長動能。

「我們是出口導向國家，出口好轉會帶動生產、銷售」，邱秋瑩表示，各機構普遍預期第4季出口轉正，對於景氣回升有很大助益，可以預期，第4季景氣燈號很有機會脫離低迷藍燈。

另一方面，為協助純網銀找利基，金管會今年8月再找3家純網銀開會，金管會主委黃天牧27日表示，看純網銀本身企圖心、策略及競爭力，應至少有1家可在開業5年內達到損益兩平，「不必對純網銀過度悲觀」。

國內有樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）、將來銀行3家純網銀，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行則在2022年3月開業，截至目前為止，3家純網銀均尚未擺脫虧損。

黃天牧27日在立法院財政委員會答詢時表示，在申請純網銀營業執照時，3家均預估開業後要達損益兩平需時5年，他認為，有1家可能會在1、2年後損益兩平，其他2家則還在努力中。

黃天牧會後接受媒體聯訪表示，各家純網銀開業時間不同，無論經營策略或客戶數也都不完全相同，對於新行業而言，要達到損益兩平需要一段時間，耗時3到5年很正常，而開業早晚、經營策略等都會影響達到損益兩平所需時間。

他指出，看純網銀本身企圖心、策略及競爭力，他認為應該至少有1家業者能夠在開業5年內達到損益兩平，「不必對純網銀過度悲觀」；業者很努力發展，金管會也希望3家純網銀均能發展得很好。

黃天牧說明，為了解純網銀在實際營運上遇到的困難，金管會2022年、今年1月均曾找純網銀開會討論，先前純網銀反映的意見，包括希望金管會鬆綁基金銷售機構資格條件等，金管會均盡量替業者解決，讓純網銀業務可更有利基。

他指出，金管會今年8月再找純網銀來談，業者提出的意見已減少至4項，表示大部分業者期待能做的事都已經得到回應。

純網銀提出的意見中，包括第一，希望發行簽帳金融卡的純網銀可加入信用卡詐欺犯罪防制通報機制。第二，希望釐清跨行ATM現金存款手續費減免或補貼的適法性。至於另外2項，金管會已請提案銀行再補充說明、或請純網銀先自行討論。

金管會後續將請財團法人聯合信用卡處理中心研議，針對信用卡詐欺犯罪防制通報機制參與機構，不以銀行公會信用卡業務委員會會員機構為限，若有涉及銀行公會相關規範，則再與銀行公會進行協調。

至於銀行法第34條明定，銀行不得於規定利息外，以津貼、贈與或其他給與方法吸收存款，金管會經釐清純網銀為提高帳戶便利性而在限定次數內補貼跨行存款手續費，並無違反銀行法第34條規定之虞，純網銀可逕行辦理。