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路易莎進攻精品咖啡、10月插旗新加坡 全新CI概念店、門市同步亮相

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/28 10:41
路易莎創新研發「焠火輕焙」，打造果香風味顛覆想像的「BEYOND_SPECIALTY超越精品咖啡」系列。（圖／路易莎）

路易莎創新研發「焠火輕焙」，打造果香風味顛覆想像的「BEYOND_SPECIALTY超越精品咖啡」系列。（圖／路易莎）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）世界咖啡浪潮來到新高度，不斷挑戰精品咖啡極限的路易莎於27日發表創新研發的「焠火輕焙」烘出黃金豆曲線，打造「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，更精準去除苦味、提煉出純然水果韻味、香氣與飽滿圓潤的甜味，更借鑒葡萄酒發酵過程發展出級精緻的「厭氧處理法」，將菌種發酵、冷熱發酵、酒桶靜置、蜜處理等，創造猶如煙火般在口中釋放「水果炸彈」的豐富感官之旅。

「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」不僅是要超越市面上的手沖咖啡，更是路易莎在超越自己！董事長黃銘賢說，疫情改變人類DNA，讓他在衝擊沉潛中尋求突破，想重新詮釋「咖啡的DNA。」做出一杯想像不到的黑咖啡，於是他前往咖啡發源地衣索比亞，精選出300多支阿拉比卡夢幻品種，從生豆的處理法到烘焙、沖煮方式開始研究如何引出深藏在咖啡豆中的各種水果風味。

他說，「但是，當你把咖啡處理像水果般滋味的時候，那些被苦味遮蔽掉的所有瑕疵味道都會被更放大…」經過兩年多的嘗試錯誤，他終於喝到在口中爆發柑橘、莓果、花香、葡萄酒、核果、香草、巧克力…果香奔放的新風韻，去除咖啡惱人的苦味、酸味與厚重味，這就是「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」無可取代的新魅力。

路易莎進攻精品咖啡、10月插旗新加坡 全新CI概念店、門市同步亮相

黃銘賢董事長杯測超過300支樣品，帶回最好的5支咖啡豆。（圖／路易莎）

黃銘賢是全球連鎖咖啡品牌掌舵手中僅有的烘豆職人，路易莎更是唯一獲得國家品質獎最高榮譽的咖啡品牌，多年致力推廣精品平價咖啡並帶起風潮，但是，當台灣連鎖超商、賣場都競相標榜提供精品咖啡之際，路易莎一定要築起難以跨越的護城河，「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」系列更是國際發展的競爭優勢，開啟路易莎的新時代。

因此，路易莎全新設計CI，除了既有的橘色女人頭，改成白色外，還有黑色簍空女神風格，更特別的是女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來，同時，門市的招牌也由原來的橘色底，黑色路易莎字體，改成灰銀色浮雕設計。

在門市內裝上，有別於過去的木質色系，改成以白色輕工業風的新潮年輕化為主，並且，有十多種選色搭配呈現不同的風格；同時鼓勵優秀幹部內創，開設以更容易服務顧客的40坪左右中型店，作為「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」的前哨部隊，目前已經開了50多間門市。

路易莎進攻精品咖啡、10月插旗新加坡 全新CI概念店、門市同步亮相

路易莎全新設計CI，除了既有的橘色女人頭，改成白色外，還有黑色簍空女神風格。（圖／路易莎）

「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」是路易莎展店的新策略，未來新店無論大小都採用全新CI，而既有路易莎門市，已經有100多家陸續更換招牌轉型，全台共有150多家「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，每天提供6支以上自選不定期更換的品項，在內用熱的超越精品時會附上一小杯冰的，更能感受咖啡在口中爆發的水果風韻。

路易莎已經研發超過100種「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，維持20多品項經常替換，價格比一般手沖精品咖啡高出10元以上。黃銘賢認為：「台灣消費者對精品咖啡的品味與價格接受逐年提升，是路易莎擴大市場的新藍海。」根據統計目前台灣咖啡市場約800億，約有三成是黑咖啡的愛好者，而果香迷人的「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，更可以吸引因為苦味而不喝咖啡有超過1000億的茶飲消費者，未來將可爭取百億的市場發展錢景。

同時，為了讓「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」能在門市精準的呈現，每家新概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，能在153秒內可以精準還原8段不同水量與秒數的沖煮手法，精準控制水溫、流速、注水次數、悶煮時間，用科技讓每一杯「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，都像創辦人黃銘賢親自為你沖煮。

路易莎進攻精品咖啡、10月插旗新加坡 全新CI概念店、門市同步亮相

超越精品咖啡概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機。（圖／路易莎）

目前路易莎咖啡在台灣有560間據點，包含200多間直營、360間加盟據點，與星巴克在台店數不分軒輊。預計今年底前，會再展店約10間店，屆時總店數會來到570店左右，未來目標是每年開出80間店。

另一方面，路易莎咖啡看好東南亞市場潛力，繼2019年插旗泰國後，預計10月底將在新加坡開出首店，期盼成為未來拓展東南亞市場的示範點，不排除拓展馬來西亞等地區，而美國以及日本市場目前已都在洽談中，「之後都會有好消息」。
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