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北台灣新店裕隆城9/28開幕　新北交通局：尖峰時段接駁車5分鐘1班

新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺27日晚間表示，觀察試營運1星期以來，交通與人潮流量較多的時段為上午11時至下午1時，及傍晚下班後至晚間7時許。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/28 10:54
圖/<a href="https://www.facebook.com/eslite?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">誠品書店 eslite bookstore</a>

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新店「裕隆城」今天（28日）正式開幕，新北市交通局27日晚表示，試營運時，用餐期間行人暴增，已重新規劃行人空間、調整號誌、塗銷停車格，請業者縮短接駁車班距為5分鐘1班，維護行人路權與安全。

北台灣新店裕隆城9/28開幕　新北交通局：尖峰時段接駁車5分鐘1班

(圖/誠品書店臉書粉專)

位於新店區的「裕隆城」已於20日試營運，28日正式開幕，因部分時段交通尖峰流量增，周邊居民擔心開幕後會更造成塞車惡夢。

「裕隆城」採複合式商場模式經營，包括商場與影城，依據官網統計，裕隆城容留人數上限約為4萬人，27日晚試營運期間，至晚間9時為3300餘人。

新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺27日晚間受訪表示，觀察試營運1星期以來，交通與人潮流量較多的時段為上午11時至下午1時，及傍晚下班後至晚間7時許。這段時間約是用餐時刻，尤其「商場周邊道路路口行人穿越量，比起往常暴增」。

部落客粉專「瑞貝卡一家」今天就在po文指出: 試營運期間，人潮多到爆，車子還得停到外頭的停車場。為了在二樓吃下午茶，光排隊等待就花了一兩個小時。

中央社27日引述新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺說，已經要求業者依照交通維持計畫增派義交疏導，同時，尖峰時段已在捷運大坪林站增開接駁車，從每15分鐘1班車，縮短為5分鐘1班，並呼籲消費者多利用大眾運輸前往。

吳政諺說，因行人穿越量暴增，交通局長鍾鳴時指示，以維護行人路權與安全為重。近日擴大人行道空間、調整號誌及塗銷停車格增加行車空間，讓人流、車流都能方便通行。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，寶中路與中興路口，及寶橋路與中興路口，是行人穿越量較多的路口。已利用紐澤西護欄將行人動線往外推1.5公尺，以紓解進入商場的人潮。這些空間是利用水溝蓋與部分車道空間，但車道仍維持原有的2個車道。

林昭賢說，寶橋路205巷至中興路間的車格，也塗銷5個汽車停車格、15個機車停車格以紓解車流，同時調整相關人車號誌的秒數，以分流錯開人車，加強行人安全。

新店裕隆城內共有30家美食餐廳。吳政諺說，試營運期間，有些商家與餐廳尚未營業，開幕後是一大挑戰。除派員進駐業者的交通應變中心，並隨時走動式巡邏，滾動調整交通維持策略，引導開車前往的駕駛，先停在商場的停車場。另外，公布周邊停車數量與資訊，仍請民眾搭乘大眾運輸為宜。
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