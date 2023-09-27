遠東新世紀永續產品 引領全球體壇和國際時尚潮流

身為紡織界龍頭的遠東新世紀，在10月即將登場的台北紡織展（TITAS）將聚焦在引領國際體壇及時尚潮流，記者會上搶先曝光今年的特色商品，展現遠東新世紀多年對「創新永續」的堅持、垂直整合供應鏈的底蘊及陸/海/空全方位的循環經濟原料，為紡織品帶來源源不絕的創新能量。

其中關注的焦點包含去年接下世足盃9國訂單的「海洋回收抗爆球衣」，今年再次與品牌商合作FIFA國際足總女子世界盃及UEFA歐洲冠軍聯賽，共為16支隊伍打造升級版球衣，其中在上個月剛落幕的女子世界盃，由西班牙隊身著遠東新研發製造的抗爆戰袍，奪得世界冠軍！再次為台灣紡織界贏得國際注目。

此外，遠東新世紀首創「碳捕捉」技術創新布料FENC®TOPGREEN® Bio3在去年接連榮獲「ITMF永續創新獎」及「ISPO Textrends紡織趨勢大獎-最佳環保獎」的國際肯定，今年再以「綠時尚」理念，在全球超過十萬件參賽作品奪下德國紅點Red dots設計大獎「Product Design Winner」。

遠東新世紀深耕回收產業35年，如今引以為傲的永續系列產品不僅在國際體壇備受讚譽，還在時尚界獲得了廣泛的認可，未來將持續追求創新技術及提供環保友善材質，攜手與品牌合作創造更多樣性的產品並逐步引領全球運動及時尚紡織業邁向綠色未來。