2023杭州亞運 凱撒飯店為中華隊集氣加油 9/23-10/8響應活動推餐飲全面9折

2023年第19屆杭州亞運於23日正式展開， 同為奧會主席與凱撒飯店連鎖董事長林鴻道向來熱衷參與各種運動賽 事，總是投注許多心力及資源協助台灣運動順利發展， 此次杭州亞運更集結旗下飯店共襄盛舉！為亞運中華隊加油打氣， 凱撒飯店即日起至10/8期間推出餐飲優惠，凡於台北凱撒、 板橋凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓四間飯店任一餐廳用餐即可享 9折優惠；同時邀請財團法人宏道運動發展基金會共同合作， 將活動期間餐飲所得捐出部份協助基金會， 望能作為基金會培育國家育苗選手之輔助金， 讓參與活動的消費者們與凱撒飯店共同響應支持台灣運動。此外， 再加碼推出線上抽獎，於飯店臉書指定貼文留言， 為代表參與中華隊出賽的新北凱撒女壘選手加油， 即有機會抽中聯合餐券或住宿券，活動辦法可見https:// banqiao.caesarpark.com.tw/

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示「凱撒飯店發起全民響應活動， 一起為中華隊集氣鼓勵，林鴻道董事長期望能藉此多元整合， 將不同領域營造良好互動與連結， 促使國家發展創造更多橋樑與機會。」

此次活動聯合台北凱撒大飯店Drink Bar、checkers自助餐廳、王朝中餐廳，板橋凱撒大飯店 Bar98、蓮花泰式餐廳、家宴中餐廳，台北凱達大飯店Bar9 8、百宴自助餐廳、家宴中餐廳， 以及台北新板希爾頓酒店逸廊酒吧、悅市集自助餐廳、青雅中餐廳， 共12家餐廳推出9折優惠，此外再加碼舉辦線上抽獎， 邀請粉絲們為代表杭州亞運中華隊出賽的五位新北凱撒女壘選手集氣 加油，9/26-10/2期間凡於台北凱撒、板橋凱撒、 台北凱達及台北新板希爾頓官方臉書活動貼文，留言鼓勵「@新北凱 撒女壘隊 女力爆發‧前進亞運！勇奪金牌」即可參加抽獎， 有機會可抽中凱撒飯店聯合餐券，勇奪金牌再加碼抽出聯合住宿券， 透過活動與粉絲分享喜悅及感謝，為台灣爭光的時刻劃下美好紀錄！