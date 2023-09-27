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擅闖邊境美軍金恩可以回家了？北韓：決定將他驅逐出境

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 20:09
駐韓美軍金恩（Travis King）母親家門口（圖／路透社ERIC COX）

駐韓美軍金恩（Travis King）母親家門口（圖／路透社ERIC COX）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）一名23歲駐南韓美軍金恩（Travis King）於今年7月擅自跑往北韓，在經過71天後的今（27）日，北韓表示，決定將該名美軍驅逐出境。

金恩在7月18日參觀板門店共同警備區（JSA）時，目擊者稱，他在大笑三聲後隨即往北韓奔去。

北韓官媒朝中社今日報導：「北韓當局對金恩的調查已經結束，相關單位決定根據共和國法，將非法入侵共和國營區內的美國士兵金恩驅逐」，但北韓卻未提及何時、以及將以何種方式將他驅逐。

韓聯社報導，被北韓扣留的美國國民，大多是乘坐飛機至北京逃離北韓。

2013年，一名曾參與韓戰的美國老兵紐曼至北韓旅遊時被扣留，並在1個月後遭驅逐出境，在驅逐當天乘坐高麗航空到北京。

2009年12月，一名美國傳教士羅伯特·朴（Robert Park）擅自從中過越過圖們江進入北韓，隨即遭到逮捕。北韓在隔年2月稱羅伯特「誠心悔改」因此決定將他釋放，並在隔日讓他搭乘高麗航空抵達北京。

然而，因金恩是現役美軍，因此北韓有可能透過板門店將金恩移交給駐韓美軍，也有人認為，北韓可能會與美國協商，討論驅逐方式。

朝中社報導還提及：「金恩在調查中坦白，他對於美軍內部非人性化的虐待，以及種族歧視反感，因對不平等的美國社會失望而非法入侵共和國軍營」。

北韓在金恩7月18日非法進入北韓後遲遲未做出回應，直至8月18日才透過朝中社報導中間調查結果，當時北韓也主張，金恩是因對虐待及種族歧視反感，才決定逃至北韓。
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