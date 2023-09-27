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公園野餐黑熊「吃播」給你看？「這地方」散步、求婚都有神秘嘉賓

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 18:07
有熊出沒墨西哥新萊昂州生態公園，吃遊客的餐點。（圖／截自推特）

有熊出沒墨西哥新萊昂州生態公園，吃遊客的餐點。（圖／截自推特）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）當你吃著墨西哥捲餅、喝著可樂時，一隻黑熊跳上桌開始大快朵頤該怎麼辦？這對在生態公園裡遇到愛吃熊的母子恐怕永生難忘。

BBC報導，一對母子在墨西哥在新萊昂州生態公園（Chipinque Ecological Park）內的一處長桌野餐，鄰桌女遊客則坐著休息，為手機充電。

不料突然有隻飢餓的黑熊不請自來爬上餐桌，這隻黑熊似乎對桌上色澤鮮明、香氣四溢的墨西哥辣醬玉米餡餅和玉米捲餅相當有興趣，毫不客氣的將食物吞食下肚。

原本開心野餐的母子則僵坐在椅子上，絲毫不敢亂動，母親還將兒子頭捂在胸前，遮住雙眼，兩人靜默地等待黑熊完食離去。

黑熊進食中卻對周圍的抱持關注，一度一邊咀嚼食物，一邊湊近兒子脖子後方，讓觀看者不禁提心吊膽，所幸黑熊沒有對母子發動攻擊，在饜足後就繼續踩著桌子前進，對桌子嗅聞，中途還踩到女遊客的手機，最後跳下桌子離開。

上述畫面被同型的旅客記錄下來，影片在社交媒體平台TikTok上爆紅，點擊瀏覽量超過千萬。

新萊昂州生態公園也在官網上警告遊客，在蒙特雷大都會地區（Monterrey metropolitan area）遇到黑熊的情況越來越多，官網也供一份遇熊的建議清單，其中一條建議是，「千萬不要試圖近距離拍攝熊」。

事實上，這已不是新萊昂州生態公園第一次傳出有熊接觸遊客，2020年就有影片顯示，有幾組女遊客遇到熊直立身軀，將兩之前掌搭在其身上，並對她們進行嗅聞，其中有位女性淡定的舉起手機跟熊自拍。

2022年，有位男子選在夜晚的新萊昂州生態公園向女友求婚，他在地上放上「Marry Me」造型燈，並撒上紅色玫瑰花瓣，好不浪漫。然而正當他下跪求婚時，一隻黑熊悠哉地從他的布置前晃過。
熊出沒
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