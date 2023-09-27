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台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/09/27 17:57
高雄市立美術館圓形廣場前的公共廁所「框框裡的風景」。（圖/中強光電文化藝術基金會）

高雄市立美術館圓形廣場前的公共廁所「框框裡的風景」。（圖/中強光電文化藝術基金會）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第六屆「台灣光環境獎」今（27日）揭曉最終決選入圍名單，共7件作品獲提名，將於11月24日頒獎典禮上揭曉大獎得主。

今年入選的作品從廢棄隧道、公廁、火車鐵橋等十分多元並橫跨台灣，雲林縣定古蹟「虎尾鐵橋」原為火車鐵軌，現已不見火車身影，沁弦築影影照明設計透過燈光模擬24節氣及火車穿越意象，於晚間整點打造「火車快飛」意象，藉由燈光明暗營造火車穿越的復古時光。

沁弦築影影照明設計設計總監林靖祐表示，「虎尾鐵橋」最佳的「賞光」時間為傍晚，在近黃昏時分及夜晚的交接，如同穿越古今的界線，而燈光也因應24節氣設計不同的彩度及色調，例如春分是櫻桃粉、夏至則是海洋藍、冬天則為銀雪白。


模擬火車經過的「虎尾鐵橋」光影設計。（影/YouTube）

位於牡丹至三貂嶺間的隧道「THE DARK LINE時空暗線」由「新北市政府新建工程處」與「法國/西班牙的MICHELE&MIQUEL景觀及建築師事務所」搭配「台灣達觀規劃設計顧問有限公司」，將廢棄近40年的隧道改成生態友善景點，隧道內昏暗的光線不打擾原本的苔蘚蕨類、蝙蝠等動植物，於去年暑期開放後參觀人數爆多，現採預約制，周遭也因人潮開設許多新的咖啡廳，意外帶動當地經濟。

由蔚龍藝術有限公司牽線，法國概念藝術大師丹尼爾·布罕（Daniel Buren）將捷運板橋站打造為大型公共藝術品「思映之間」，他也曾參與倫敦地鐵站Tottenham Court Road改造，獲獎無數的他以8.7公分條紋名聞天下，此次使用9種色彩板材及月台15種彩虹列柱，運用高明度、高彩度、高對比的色彩組合，營造強烈的視覺效果。

台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！
Daniel Buren透過對比強烈的公共藝術「思映之間」替板橋站注入生命力。（圖/中強光電文化藝術基金會）

高雄市立美術館的絕美公廁！「框框裡的風景」讓民眾如廁時也能享受美景不覺無聊，該公廁長期面臨通風、味道及採光問題，團隊此次運用200萬經費打造簡約純白的空間，重新配置足夠廁間數及增設無障礙廁所，開窗及使用弧型牆面分隔讓光線延續至室內，並增加空氣之對流，兼具美感及衛生，也讓使用更為便利。

其他的決選作品包含「南海書院」、「嘉義火車站廣場」、「日常家話：鹽埕第一公有市場改造」，有興趣的讀者可前往官網了解詳情。

台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！
高雄市立美術館圓形廣場前的公共廁所「框框裡的風景」空間比過去更為開放明亮。（圖/中強光電文化藝術基金會）
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