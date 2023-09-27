全國技能競賽決賽 新北獲9金牌　國中生越級挑戰青年組榮獲銀牌

新北市勇奪第53屆全國技能競賽決賽含青少年組及青 年組職類9金， 另外更有一位正德國中選手越級挑戰青年組榮獲花藝職種銀牌， 實屬不易，10位選手於今(27)日市政會議獻獎， 分享獲獎榮耀。

劉和然副市長表示，新北市於2022年全面向下扎根推動青少年職 種培訓，媒合技高與國中端，讓更多青少年能適性發展、 培養具備專業技術，成為未來頂尖技職人才。

正德國中為新北市花藝職種培訓基地， 從國中適性試探到專業技術養成， 其中青少年組花藝金牌連羽喬同學從七年級開始就參加花藝社， 從中找到自己的興趣和成就。連同學表示，感謝母校一路的栽培， 帶自己進入花藝的世界，教導花藝選手該有的態度、知識和技能， 期許自己未來繼續朝園藝和花藝的領域努力精進。

全國青年組最年輕選手為正德國中陳可繹選手， 第一次以國中生的年紀越級挑戰青年組， 和大學及技高的選手同台競技，展現大將之風，榮獲銀牌。她表示， 去年得到青少年銀牌，今年越級挑戰青年組， 每一位選手們的實力都很強，競爭非常的激烈。 感謝學校這幾個月以來的密集訓練及一路指導我的師長們。

青年組的部分，新北囊括競賽網頁技術前三名， 展現新北技職不分公私立學校全面投入網頁技術領域卓越成效。 其中獲得金牌為智光商工資訊科二年級高俊傑選手，他表示， 去年獲得第四名，為了超越去年的成績而持續努力， 不斷提醒自己保持情緒穩定，專注投入。能獲得金牌殊榮， 由衷的感謝一路上幫助過自己的師長們。

另外青年組最大贏家為新北高工，拿下4金， 其中資訊科呂治寬選手表示，很榮幸拿到商務軟體設計金牌， 是人生的一個里程碑， 從前年第一次比賽青少年組獲商務軟體設計金牌以及去年第52屆獲 青少年組網頁技術金牌後，持續精進，不只為自己奪下青年組金牌， 更成為商務軟體設計的正取國手，將代表台灣征服2024法國里昂 國際技能競賽。

而新北高工獲得資訊與網路技術金牌的曾郁翔選手表示， 一路來堅持努力、不斷挑戰自我，跟時間賽跑， 透過不斷的學習和訓練，體會到「努力不一定成功， 但不努力一定不會成功」的道理， 且每一次的挑戰和失敗都更加了解自己的不足，並持續進步。

教育局表示，新北市以4年8億經費翻倍投資技職教育， 以適性發展核心理念，發掘具有興趣專業的孩子，從青少年組、 青年組到國手等級，給予完善金手培訓制度，其中2024法國里昂 國際技能競賽，新北市好手更取得7項目代表國手及5位備取選手， 期待讓技職學子都可成為具國際競爭力的世界頂尖人才。

正德國中連羽喬選手(右2)榮獲金牌，市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局提供)

正德國中陳可繹選手(右2)榮獲銀牌，市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局)

智光商工資訊科高俊傑選手(右2)榮獲金牌，市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局)