全國技能競賽決賽 新北獲9金牌　國中生越級挑戰青年組榮獲銀牌

新北市勇奪第53屆全國技能競賽決賽含青少年組及青年組職類9金，另外更有一位正德國中選手越級挑戰青年組榮獲花藝職種銀牌，實屬不易，10位選手於今(27)日市政會議獻獎，分享獲獎榮耀。
劉和然副市長表示，新北市於2022年全面向下扎根推動青少年職種培訓，媒合技高與國中端，讓更多青少年能適性發展、培養具備專業技術，成為未來頂尖技職人才。
正德國中為新北市花藝職種培訓基地，從國中適性試探到專業技術養成，其中青少年組花藝金牌連羽喬同學從七年級開始就參加花藝社，從中找到自己的興趣和成就。連同學表示，感謝母校一路的栽培，帶自己進入花藝的世界，教導花藝選手該有的態度、知識和技能，期許自己未來繼續朝園藝和花藝的領域努力精進。
全國青年組最年輕選手為正德國中陳可繹選手，第一次以國中生的年紀越級挑戰青年組，和大學及技高的選手同台競技，展現大將之風，榮獲銀牌。她表示，去年得到青少年銀牌，今年越級挑戰青年組，每一位選手們的實力都很強，競爭非常的激烈。感謝學校這幾個月以來的密集訓練及一路指導我的師長們。
青年組的部分，新北囊括競賽網頁技術前三名，展現新北技職不分公私立學校全面投入網頁技術領域卓越成效。其中獲得金牌為智光商工資訊科二年級高俊傑選手，他表示，去年獲得第四名，為了超越去年的成績而持續努力，不斷提醒自己保持情緒穩定，專注投入。能獲得金牌殊榮，由衷的感謝一路上幫助過自己的師長們。
另外青年組最大贏家為新北高工，拿下4金，其中資訊科呂治寬選手表示，很榮幸拿到商務軟體設計金牌，是人生的一個里程碑，從前年第一次比賽青少年組獲商務軟體設計金牌以及去年第52屆獲青少年組網頁技術金牌後，持續精進，不只為自己奪下青年組金牌，更成為商務軟體設計的正取國手，將代表台灣征服2024法國里昂國際技能競賽。
而新北高工獲得資訊與網路技術金牌的曾郁翔選手表示，一路來堅持努力、不斷挑戰自我，跟時間賽跑，透過不斷的學習和訓練，體會到「努力不一定成功，但不努力一定不會成功」的道理，且每一次的挑戰和失敗都更加了解自己的不足，並持續進步。
教育局表示，新北市以4年8億經費翻倍投資技職教育，以適性發展核心理念，發掘具有興趣專業的孩子，從青少年組、青年組到國手等級，給予完善金手培訓制度，其中2024法國里昂國際技能競賽，新北市好手更取得7項目代表國手及5位備取選手，期待讓技職學子都可成為具國際競爭力的世界頂尖人才。
正德國中連羽喬選手(右2)榮獲金牌，市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局提供)
正德國中陳可繹選手(右2)榮獲銀牌，市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局)
智光商工資訊科高俊傑選手(右2)榮獲金牌，市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局)