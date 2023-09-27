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中秋台北玩什麼 貓纜、兒童新樂園星光樂 指南宮抽iPhone

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 17:19
貓空纜車（圖／台北旅遊網）

貓空纜車（圖／台北旅遊網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）9月29日就是三天中秋連假了，台北貓空纜車、兒童新樂園都延長了營運時間，讓大小朋友可在夜間玩個夠，貓纜特定時間下車者，還有機會參加指南宮抽獎，把iPhone帶回家。

兒童新樂園

兒童新樂園9月29日至30日延長營運至21時，10月1日為連假最後一天，營運至18時。連假期間，遊客至「自動售票機」購買一日樂FUN券，隨券贈送限量「日本名水13度C」1瓶。臨櫃購買一日樂FUN券 3張，贈送價值260元的「貓空纜車一日票」1張，數量有限，送完為止。

9月29日至30日16時起，兒童新樂園推出期間限定星光樂FUN券，原價200元，每張特價120元。園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底。連假期間每日14時至21時，中秋特色市集有高達4公尺的巨大玉兔，另有輕食、童玩、服飾、手鍊飾品及餐車等超過20攤特色攤位及闖關遊戲。

貓空纜車

歡慶中秋佳節到來，9月29日至10月1日三天中秋連假期間，貓纜延長營運至23時。

一日票好康大方送

臨櫃購買原價260元貓纜一日票1張，即可獲得由「麻吉貓」、「台灣動物緊急救援小組」合作提供的限量美食袋一份，內有貓空美食地圖、統一蜜豆奶、貓空鐵觀音牛軋糖甜蜜小禮，數量600份，送完為止。16時後，在貓纜動物園站臨櫃購買貓纜一日票，即享優惠價150元，現省110元。

指南宮抽抽樂

9月29日中秋節當日，「指南宮」舉辦《中秋迎八仙月光晚會》，會後將抽出4名幸運民眾，可獲得iPhone手機。當日17時至19時，由貓纜指南宮站出站的民眾，可獲站務人員發放「指南宮」抽獎券1張，限量300張，詳細內容可洽「指南宮」官網。

捷運公司指出，因應日漸增加的貓纜搭乘人數，7月至12月每月第一個週一，調整為營運日，連假期間無法出遊的民眾，歡迎於10月2日週一來搭貓纜，享受靜謐的貓空風景。詳情可洽24小時客服專線（02）218-12345或網站

中秋台北玩什麼 貓纜、兒童新樂園星光樂 指南宮抽iPhone

中秋台北玩什麼 貓纜、兒童新樂園星光樂 指南宮抽iPhone
兒童新樂園（圖／台北捷運公司）

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兒童新樂園慶中秋（圖／台北捷運公司）

中秋台北玩什麼 貓纜、兒童新樂園星光樂 指南宮抽iPhone
貓纜慶中秋（圖／台北捷運公司）

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貓空夜景（圖／台北捷運公司）
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