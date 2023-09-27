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臺灣企銀備「千億」活水　助微型、新創及中小企業升級轉型

By 台灣英文新聞
2023/09/27 17:18

為協助受疫情影響之廣大中小企業，財政部號召臺灣企銀等8家公股行庫備足新臺幣3,000億元銀彈，自2023年4月起共同推動「中小企業千億振興」融資方案，全力支援中小企業疫後復甦。截至8月底，臺灣企銀已協助逾2,800家中小企業取得疫後活水資金，核貸金額超過112億元，僅4個月已提供百億資金馳援中小企業開展疫後創新商機，同時引導中小企業把握復甦階段進行升級轉型，邁向淨零轉型之路。

臺灣企銀秉持「中小企業專業銀行」核心價值，重點扶持微型及新創企業升級轉型，在該行核貸「中小企業千億振興」融資方案近3千戶中，就有高達95%是屬於微型及新創企業，不僅協助企業取得營運周轉及設備升級等所需資金，亦是臺灣企銀實踐普惠金融精神的體現。另臺灣企銀也結合數位金融科技推出「微企享e貸」線上貸款平台，減碳申貸流程，突破時間及地點限制，支援微型及新創企業快速調度營運資金，為鼓勵客戶共同落實永續行動，前100家於2023年12月31日前至該線上貸款平台申貸，並於2024年1月31日前完成撥貸之微型企業，可獲得黑沃咖啡「手工粗陶馬克杯精品咖啡禮盒組」。

除鼓勵企業共同參與永續行動，臺灣企銀也主動關心中小企業面臨之淨零碳排壓力，自2023年8月1日起，與工業技術研究院合作建立「淨零減碳輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型服務，由跨領域專業顧問團隊進行中小企業短、中、長期全方面淨零轉型診斷及規劃，輔導企業執行節能減碳改善措施，減輕碳焦慮、加速永續經營進程。

臺灣企銀提醒，「中小企業千億振興」融資方案申請期限至2024年12月31日止，且利率從優，中小企業可把握本次優惠方案，擴大事業布局、升級經營技術及培育研究創新人才，共創永續經營。

更新時間 : 2023-09-27 21:10 GMT+08:00

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