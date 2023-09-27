新北土城五穀先帝廟捐220份澎湃包助弱勢　普渡後愛心大平台獲贈物資及3萬斤白米

以奉祀教耕稼、嚐百草、 造民曆的神農炎帝為主神的土城區五穀先帝廟， 在中元普渡期間有許多信眾參與贊普， 先帝廟主事者將供品其中220包澎湃包和750斤白米， 捐贈給新北市好日子愛心大平台，以轉送弱勢家庭， 另部分供品和白米則捐給社福機構。

五穀先帝廟管委會主委李木火表示，該廟原名慶安宮， 遠溯至清乾隆間，因遭回祿之災，迭經重建。民國40年間， 在前土城鄉長林德和地方仕紳共同倡議下， 集資於現址土城區和平路11號興建，更名為五穀先帝廟， 主祀神農炎帝，副祀觀音菩薩等神祇，民國69年起續建前、後殿， 共為九殿，為土樹三鶯地區民眾信仰中心，平日香火鼎盛。

五穀先帝廟總幹事翁財福說，該宮廟每年都會舉辦中元法會， 幫信眾超拔祖先，普渡幽冥，十方善信均會參加贊普， 由廟方幫忙準備澎湃包，每包均有3大禮盒， 包含一些食品和民生用品，除部分捐給社福團體和機構外， 其餘均交由社會局轉贈給弱勢家戶。

土城社福中心主任陳柏年和督導洪婉嫃專程開社福專車前往載運， 納入新北市實物銀行。社會局長李美珍表示，總計在中元節過後， 好日子愛心大平台共媒合接獲29個宮廟捐贈，包含2, 402個禮盒、1,561箱物資，以及超過3萬斤的白米， 感謝各宮廟發揮濟世救人、教化民心的精神， 這些民生物資將透過各社福中心、 實物銀行各分行轉送給弱勢家戶或有生活急需的民眾。