Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

期交所期貨鑽石獎邁入第九屆　9月27日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

By 台灣英文新聞
2023/09/27 17:13
期交所於9月27日舉辦「第9屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，吳自心董事長感謝各界期貨市場參與者。（照片由期交所提供）

期交所於9月27日舉辦「第9屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，吳自心董事長感謝各界期貨市場參與者。（照片由期交所提供）

臺灣期貨交易所於今日(9月27日)假台灣金融研訓院菁業堂舉辦「第9屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會邱副主委淑貞、證期局黃副局長厚銘及期貨、證券、壽險等公會理事長蒞臨頒獎典禮，現場包括各得獎機構代表在內，近百位貴賓熱情參與一年一度期貨市場盛會。

第9屆期貨鑽石獎頒獎典禮由金管會邱副主委、證期局黃副局長、期貨公會陳理事長、證券公會陳理事長及期交所吳董事長擔任頒獎人，共計33家機構獲獎，其中包含對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校。頒發獎項包含交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎、期貨市場貢獻鑽石獎，以及首度頒發之店頭集中結算量鑽石獎、店頭集中結算創建貢獻鑽石獎、店頭集中結算貢獻鑽石獎，共計頒發43個獎座。

邱副主委致詞時表示，這獎項受到金融業的重視，金管會非常高興見證此光榮時刻，金管會對大家的支持，也會像鑽石一樣堅定無比，永恆不變。臺灣期貨市場的第一個25年，期交所逐步由本地交易所發展成區域、乃至於國際知名交易所，主要係因商品研發多樣化、資訊專業及國際合作，加上全體金融業者的參與及支持，讓國內期貨市場得以壯大。本屆鑽石獎有兩個創新獎項，第一個是大專院校推廣期貨教育獎，協助莘莘學子建立正確期貨交易觀念，第二個是店頭衍生性金融商品集中結算獎，此業務最重要的參與者為銀行業，讓交割結算風險有效降低，有助推動安全、效率、公平的金融交易市場。邱副主委引用愛因斯坦名言「Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.」，人生就像騎單車，要保持平衡，就必須一直前進，期許所有金融業者因應各種挑戰，繼續前進。

吳董事長致詞時表示，感謝主管機關大力支持期交所，期貨鑽石獎自2015年首次舉辦以來，今年已邁入第9屆，期貨鑽石獎設立的目的係為鼓勵期貨市場參與者善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益、穩定投資組合績效，提升法人機構的參與。在主管機關指導及全體期貨業界努力下，今年臺灣期貨市場走過了第一個25年，期交所推出企業識別標誌「TAIFEX Cares」，將會持續關心期貨市場所有參與者，並擴增期貨市場的廣度及深度，期盼各界的積極參與，強化對衍生性商品運用，穩定投資組合績效，共同推動臺灣期貨市場成長。

更新時間 : 2023-09-27 21:10 GMT+08:00

最受歡迎

112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅