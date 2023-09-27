蘇納克扭轉脫歐混亂 英國與歐洲擁抱更緊密的聯盟

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國媒體Politico分析，在經歷後脫歐時代的動盪與混亂後，英國首相蘇納克帶領該國邁向與歐洲關係更加緊密的階段。

美國政治網站Politico網站報導，今年3月，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）重啟峰會，宣布一項斥資4.78億英鎊的打擊非法移民計畫。兩位領導人的會面，證實經歷脫歐動盪後，蘇納克與歐盟及其他國家間的合作更加緊密。

除了與法國簽訂英吉利海峽協議外，英國也與布魯塞爾有一系列的合作，簽訂溫莎架構協議（The Windsor Framework）解決北愛爾蘭脫歐後的關稅邊界爭議，以及簽訂金融服務合作備忘錄，並在本月重返歐盟高達960億歐元的「地平線」與「哥白尼」科學研究計畫，這對英國科學界無疑是一大福音。

接下來，英國政府還將與歐洲邊境與海岸警衛隊（Frontex）簽訂合作協議，共享移民流數據，以微小但有意義的方式拉近英國與歐盟關係。

一位駐倫敦的歐洲外交官表示，「我們已經看到新的誠意氛圍所帶來的具體步驟，我們以前錯過了這點，這就是蘇納克效應，」並說蘇納克「改變了人們的心態，因此改變了一切。」

蘇納克重新關注與其他歐盟領導人的關係外，也願意面對自己黨內聲勢浩大的脫歐派，這讓歐洲外交官印象深刻，因為脫歐派長期以來似乎對保守黨籍首相有超乎尋常的影響力。

今年稍早，蘇納克放棄一項爭議性承諾，即今年年底廢除或重寫仍保留在英國法規中數千條入歐時代的監管法律，此項作為激怒了保守黨右翼，但歐盟各國對此表示讚許。

另一位駐倫敦的歐洲外交官表示，英國政府現在願意尋求解決方案，並以一種前幾屆政府所沒有的方式進行，英國與歐盟的關係改善建立在這樣的事實之上。

蘇納克政府與布魯塞爾仍在就其他未解決的爭端進行談判，其中最主要的就是將於1月對運入或運出英國的電動汽車（EV）徵收嚴格的新關稅，因為這些電動車不符合嚴謹的電動電池採購要求。

劍橋大學歐洲法教授巴納德（Catherine Barnard）表示，總體而言，蘇納克與歐洲的關係積極多了，儘管這種關係是在「現收現付」的基礎上進行，但她也指出，「這並非在談全面徹底的重新談判，恰恰相反。」

唐寧街10號也認為，這種轉變並非如此深刻，蘇納克將其外交努力視為「正常的政府關係」，只是經歷後脫歐時代的動盪後被大家所遺忘的樣貌。