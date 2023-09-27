等不到鮭魚大餐 日本北海道8成棕熊幼崽餓死

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北海道東北部知床半島（Shiretoko Peninsula）是聯合國世界自然遺產，湖光山色美不勝收，也是棕熊的棲地，但今年海水異常升溫，導致此區鮭魚匱缺，棕熊難以填飽肚子，10隻新生幼崽中，就有8隻活活餓死。

衛報報導，知床半島棕熊數量約500隻，粉鮭、橡實是其主要食物來源。知床自然基金會（Shiretoko Nature Foundation）指出，在氣候變遷衝擊下，橡實收成差、鮭魚減少，熊隻覓食困難，今年出生的幼熊，70%到80%活不下來。

一家遊船業者向官方通報，本月在當地目睹了一隻飢腸轆轆的小熊，在半島東海岸翻找岩石、沖上岸的海草下是否有食物，顯然餓壞了。游船業者Katsuya Noda向每日新聞表示，這兩年看到的棕熊，一隻比一隻瘦，沒魚可吃，挨了不少苦。

北海道的粉鮭，冬季在海中過冬，8月至10月洄游至河流產卵。棕熊往往能好整以暇，在上游等著鮭魚上門，大啖鮭魚自助餐。然而，今年卻因河中魚群太少，不得不往海中覓食。

根據2021年數據，北海道海平面溫度7月中至8月初都還維持在攝氏20度以上，較往年均溫高上5度。北海道大學研究人員警告，若全球暖化以目前速度持續，到了2090年代，該地區海水溫度增幅將比1980年代高10度。

北海道鮭魚繁殖協會（Hokkaido Salmon Propagation Association）數據顯示，2020年7月25日至9月5日期間，漁民在北海道河川捕到了48萬2,775隻粉鮭，2022年卻僅23,298隻。從過往數據來看，每兩年會有一次大漁獲，去年卻少得可憐，令人擔憂。

橡實減少，也促使棕熊深入北海道與其他日本北部地區的人類活動範圍，只盼能填飽肚子。2021年5月至2022年4月一年中，北海道共有1,065隻棕熊被捕、殺害，是官方有紀錄以來首度突破千隻。其中，999隻是因對作物或居民構成威脅，而被終結性命。同樣破紀錄的是，同期間，14人因有熊出沒而受傷或身亡，農損則達到2億6,200萬日圓（新台幣5,670萬元）。