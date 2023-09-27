流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2起開打 為何要接種、CV13和PCV15有何差異？QA一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（27）日宣布，10月2日起公費流感疫苗分2階段開打，同時3階段開放65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，民眾也可與昨日開放的莫德納XBB.1.5疫苗一同接種，呼籲符合資格者盡快打滿3種疫苗。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購698萬6,900劑，分2階段開打，實施對象與去(111)年相同。民眾若欲前往接種，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約。

第一階段（2023/10/2起）優先開打對象為：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段（2023/11/02起）開打對象為：50至64歲無高風險慢性病成人。

此外，為能更完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)發生或死亡風險及衍生醫療負擔，自今年10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾[1958年(含)以前出生]公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。各階段實施期程如下：

第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。

第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。

第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

莫德納XBB.1.5、流感和肺炎鏈球菌疫苗該間隔多久施打？三種疫苗可同時間接種？馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌說明，3種疫苗可以一起接種、也可以分開施打，若同時間接種1劑以上疫苗，可以分打不同手臂，或同手臂兩針間隔2.5公分以上；不過因COVID-19疫苗較容易發生手臂腫脹等局部反應，且多發生在接種1到3天內，建議擔心的民眾可以過3天再接種其他疫苗。

為什麼肺炎鏈球菌疫苗得打2劑？邱南昌說明，台灣今年截至9月25日已有201例侵襲性肺炎鏈球菌感染，65歲以上民眾占44.3%，疫苗可降低感染後果。肺炎鏈球菌疫苗分成兩種，過往公費或捐贈供長輩接種的PPV23（23價）疫苗為多醣體疫苗，好處是涵蓋血清型多，但PCV13（13價）疫苗雖然涵蓋的抗原較少，但保護力較持久，為增強對高風險族群保護，因此希望2種疫苗都接種。

疾管署提醒，秋冬時節到來，近期流感及呼吸道相關傳染病疫情上升，群聚事件通報亦有增加，提醒民眾除接種疫苗外，仍應落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，並做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。