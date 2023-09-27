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流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2起開打 為何要接種、CV13和PCV15有何差異？QA一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 16:13
馬偕紀念醫院邱南昌醫務專員為大家說明流感及肺炎鏈球菌疫苗接種細節。（圖／疾管署）

馬偕紀念醫院邱南昌醫務專員為大家說明流感及肺炎鏈球菌疫苗接種細節。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（27）日宣布，10月2日起公費流感疫苗分2階段開打，同時3階段開放65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，民眾也可與昨日開放的莫德納XBB.1.5疫苗一同接種，呼籲符合資格者盡快打滿3種疫苗。

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疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購698萬6,900劑，分2階段開打，實施對象與去(111)年相同。民眾若欲前往接種，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約。

  • 第一階段（2023/10/2起）優先開打對象為：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員。
  • 第二階段（2023/11/02起）開打對象為：50至64歲無高風險慢性病成人。

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此外，為能更完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)發生或死亡風險及衍生醫療負擔，自今年10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾[1958年(含)以前出生]公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。各階段實施期程如下：

  • 第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。
  • 第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。
  • 第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

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莫德納XBB.1.5、流感和肺炎鏈球菌疫苗該間隔多久施打？三種疫苗可同時間接種？馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌說明，3種疫苗可以一起接種、也可以分開施打，若同時間接種1劑以上疫苗，可以分打不同手臂，或同手臂兩針間隔2.5公分以上；不過因COVID-19疫苗較容易發生手臂腫脹等局部反應，且多發生在接種1到3天內，建議擔心的民眾可以過3天再接種其他疫苗。

為什麼肺炎鏈球菌疫苗得打2劑？邱南昌說明，台灣今年截至9月25日已有201例侵襲性肺炎鏈球菌感染，65歲以上民眾占44.3%，疫苗可降低感染後果。肺炎鏈球菌疫苗分成兩種，過往公費或捐贈供長輩接種的PPV23（23價）疫苗為多醣體疫苗，好處是涵蓋血清型多，但PCV13（13價）疫苗雖然涵蓋的抗原較少，但保護力較持久，為增強對高風險族群保護，因此希望2種疫苗都接種。

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疾管署提醒，秋冬時節到來，近期流感及呼吸道相關傳染病疫情上升，群聚事件通報亦有增加，提醒民眾除接種疫苗外，仍應落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，並做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。
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