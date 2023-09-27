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【新北市議會首見】 綠營占據發言台　抵制代理市長劉和然報告

■民進黨團幹事長卓冠廷表示，這是新北議會史上第一場占據發言台的抗爭。現場高喊「沒有市長，沒有報告」。■侯友宜22日結束訪美行程返抵台灣後，隨即於23日起依公務人員請假規則請假，投入2024總統大選。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 16:57
新北市議會27日進行市長施政報告議程，由於新北市長侯友宜請假參選總統，民進黨團開議前占據發言台，反對由副市長劉和然代理市長進行施政報告，...

新北市議會27日進行市長施政報告議程，由於新北市長侯友宜請假參選總統，民進黨團開議前占據發言台，反對由副市長劉和然代理市長進行施政報告，...

延伸閱讀: 【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘　前立委魏耀乾場外舉白布條抗議

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市議會今天(27日) 進行市長施政報告議程，由於新北市長侯友宜請假參選總統，民進黨團開議前占據發言台，反對由副市長劉和然代理市長進行施政報告。

民進黨團幹事長卓冠廷表示，這是新北議會史上第一場占據發言台的抗爭。現場高喊「沒有市長，沒有報告」。

民進黨黨團總召鄭宇恩表示，這是民進黨團有史以來最大規模抗議行動，因為明年度預算額度最高，市長有義務進議場對人民說清楚，劉和然沒有民意基礎，不會接受劉和然上台報告。

針對新北市長侯友宜23日起請假，投入2024年總統大選，國民黨主席朱立倫今天表示，侯友宜請假是負責任的作為，國民黨堅持這樣做，反觀副總統賴清德還隨時可以動用國家資源，用副總統身分從事黨政、競選工作。

侯友宜22日結束訪美行程返抵台灣後，隨即於23日起依公務人員請假規則請假，投入2024總統大選。

中央社引述朱立倫今天在中常會上提及，作為公務員希望能夠遵守相關法令、公私分明，不要濫用國家、公務資源來競選，這是民主的常識。

朱立倫強調，國民黨堅持這樣做，反觀賴清德還隨時可以動用國家資源，用副總統身分從事黨政、競選的工作，而民進黨卻雙標，指責侯友宜跟國民黨，全民透過這次侯友宜請假，可以看得非常清楚。

談到屏東明揚工廠大火釀嚴重死傷，朱立倫指出，消防人力不足比例越來越高，裝備也沒改善，更扯的是屏東消防局長不是專業出身，400多名消防員中，也只有66名可以出外勤救火，這是遠遠不足的，發生火災造成人命傷亡，要徹底檢討；侯友宜已提出4大改革方向，一定要具體落實。

【新北市議會首見】 綠營占據發言台　抵制代理市長劉和然報告

【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘　前立委魏耀乾場外舉白布條抗議
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更新時間 : 2023-09-27 21:09 GMT+08:00

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