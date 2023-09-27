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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）明天（9/28) 就是民進黨創黨37周年紀念日，民進黨主席賴清德今天(27日) 出席創黨先進聯誼餐會，他說，在歷史關鍵時刻擔任民進黨主席、參選總統，覺得光榮且責任重大，民進黨守護台灣、促進民主和平繁榮的決心沒有改變，明年2024年1月13日大選，一定能夠成功守護台灣。

民進黨今天重回創黨歷史現場台北圓山飯店，舉辦37週年黨慶創黨先進聯誼餐會。立法院長游錫堃、前民進黨主席姚嘉文、前行政院長張俊雄等人與會。

針對曾參與創黨的前立委魏耀乾，在今天活動前拉白布條指民進黨已淪為獨裁貪污惡霸黨。民進黨發言人張志豪在民進黨中常會後回答媒體提問表示，魏耀乾23年前稱因「理念不合」退出民主進步黨，這23年間，民進黨始終保持創黨初衷。

民主進步黨37週年黨慶創黨先進聯誼活動，27日在台北圓山大飯店舉行，黨主席賴清德（左）出席並頒發紀念牌給創黨元老前考試院長姚嘉文（右）。中央社

民進黨創立於1986年9月28日。賴清德出席創黨先進聯誼餐會致詞提到，民主自由從來不是當權者賞賜給人民，而是經由一代又一代，一棒接一棒，不怕被抓、被關、犧牲生命，向當權者抗議、向威權表達異議所爭來。

他說，看到很多創黨前輩面容改變，但沒變的是守護台灣的決心，以及為台灣人民打拚的精神。

賴清德說，民進黨創立後團結各方力量、加強社會連結，突破黨禁、報禁、廢除刑法100條、終止世上最久的戒嚴，他也在1996年台海危機時棄醫從政，但30年來兩岸情勢沒有因為時間變遷改善，中國併吞台灣的企圖沒改變。

他說，很榮幸在歷史關鍵時刻擔任黨主席，他一方面感到光榮，一方面覺得責任重大，他要跟黨員一起向台灣社會展現民進黨守護台灣、促進民主和平繁榮的決心沒有改變，也會結合不同黨派的力量，為台灣負起歷史性責任。

賴清德說，要延續黨內前輩留下的成績，運用創黨精神與價值，「清廉、勤政、愛鄉土」，「愛、和平、非暴力」；他說，特別是早期很多前輩被抓、被關，但從來都沒有主張暴力。

他說，明年(2024年) 1月13日大家一起打拚，相信台灣社會將給機會，一定能夠成功守護台灣這個國家。

另外，中央社報導，曾參與創黨的前立委魏耀乾在活動前，高舉寫著「我們開創的民主進步黨 已淪為獨裁貪污惡霸黨」的白色布條，站在餐廳入口表達抗議；他透過新聞稿指控，民進黨在新潮流挾持下，政商勾結貪污腐敗，猶如台灣島上的哥吉拉。

【民進黨37週年黨慶】賴清德與創黨黨員餐敘 前立委魏耀乾場外舉白布條抗議

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「民主進步黨37週年黨慶創黨先進聯誼餐會」27日於台北圓山大飯店舉行，民進黨創黨元老、前立委魏耀乾（中）在場外拉布條抗議。中央社