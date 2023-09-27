拼選舉不開會！公督盟呼籲全民緊盯　台灣國會最後一個會期的表現

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）每次到了選舉年，許多光怪陸離、荒腔走板的事情就會不斷上演。公民監督國會聯盟今（27）日召開記者會，提醒全民不能只是關注下屆立委要選誰，更應該在最後一個會期，緊盯現任立委到底在做些什麼。

根據公督盟統計第八會期出席率、質詢率和審查率往往都是該屆八表現最差的一個會期，公督盟也將以長年監督國會的經驗，替大家整理第十屆國會究竟還有多少「未竟之業」，並且呼籲立委們能堅守本分。

公督盟理事長曾建元表示，雖然依照過去經驗，最後一會期立委翹班放選舉假早已不是新鮮事，但是他們認為國會空轉的問題，絕對不可輕忽。公督盟盤點第十屆立院究竟還有那些改革尚未完成。舉例來說：我國遊說登記制度至今無法落實，導致《遊說法》經常被戲稱為殭屍法案，在第十屆任期，立法院法制局雖然有針對遊說法進行研商，但任期快結束，至今仍沒有相關提案版本進到院會審議，其他關於四年前執政黨的承諾改革事項，公督盟也希望執政黨可以將這些政見一一兌現，完全執政，完全負責，建立民主政治的優良典範，讓第十屆立法委員可以完美地功成身退。因此，呼籲立法委員不要提前放假，便宜行事，應盡好中央民意代表的職責，倘若本會期提早休會，請立委依比例捐出半個月薪資作公益。

公督盟執行長張宏林指出，立法院在前幾日才剛選出新召委，緊接著面對中秋、國慶連假，再加上立委要還要跑攤忙選舉，日前立院黨團協商已達成共識確認年底會提早休會，讓委員回選區拚選舉，那實際上召委可以審議預算的時間東扣西扣，其實不到兩個月半，那按照過去十年中央政府公務預算和國營事業預算審議狀況，明年選後中央總預算才有可能三讀通過，等選完再復會審預算，不僅有新舊民意的代表衝突，另外屆時選輸的立委跟選贏的立委恐都無心審查總預算，這意味中央民意代表自我閹割預算審查權，讓黨派政治利益來糟蹋全民辛苦納稅的血汗錢。

公督盟強烈呼籲選前立院不要放空城，選後才開臨時會趕進度，唯有強化立院預算審議效率，才可以為人民荷包來強力把關，讓國家預算正常化。

公督盟理事陳雪梨提到，比照鄰近的民主國家日本的預算審查時程皆落在三個月以內，就是為了避免預算還沒完成審議就可以任期動支的荒謬現象發生，不過由於我國《預算法》第54條卻留有後門條款，支出部分除新興資本支出及新增計畫，須等今年度預算完成審議後始得動支，其餘可按照前一年度的常態預算動支，此舉無疑弱化立法院監督政府預算的功能。而立委以延宕為審查慣例、積非成是的心態，更是預算正常化最大的絆腳石。

針對每一屆立法院，公督盟皆會像立委參選人提出十餘項承諾改革之事項，不僅盤點當今我國的立法院有哪些不足之處，並且督促國會針對缺失盡快進行國會改革事宜。

公督盟監事林美娜點出，公督盟四年前就提出國會改革倡議，包含國會聽證制度的落實、應修法規範國會議員不得兼任營利單位職務，並公開所擔任非營利單位職務，以及今年發生許多關於立委助理爭議問題，公督盟主張立法院應主動揭露公費助理任用名單，跟上美、日、英國國會的腳步，唯有公開立法委員的利益衝突資訊，才能有效降低相關爭議事件的發生。

第十屆立法院自2020年5月19日院會決議通過「立法院與民間協力推動開放國會行動方案」後立即啟動，以「官方＋民間」對等合作模式撰寫行動方案，召開過至少30次各式實體及線上會議，今年更以立法院開放委員會的名義參與OGP summit（開放政府夥伴關係峰會），不過在目前開放國會承諾事項當中，將利益衝突揭露表將設置於網站公告專區，以及遊說登記制度的改善，礙於少數黑手阻擋，導致本項目停滯不前。

針對這點公督盟執行長張宏林再次強烈呼籲，在這個暑假，公督盟積極拜會四個黨團，並獲得各黨團的支持，在第九屆蘇嘉全院長逐步開放議事轉播，公督盟希望游錫堃院長能在第十屆立法委員任期結束前將針對開放國會少數未完成事項召集朝野各黨團進行協商，讓國會透明改革事項再往前一步，別讓本屆立法院的國會行動方案功虧一簣。

公督盟認為要減少中央民意代表利益衝突案件的第一步，就是鼓勵委員自主揭露相關資訊，包含公費助理聘用資訊、遊說登記落實等，這不僅可以方便社會大眾檢視，也可以提高政府運作的透明度與課責，若相關利益衝突網站能在本會期上線供民眾檢視，那將會是第十屆立法院在透明議題上的重要里程碑。

公督盟呼籲：