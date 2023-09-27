【月餅入菜吃】 尬蔬食、咖哩、春捲 解膩、營養更多元 南洋風情食譜一次看

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）農曆八月十五日中秋節，有闔家團圓吃月餅的習俗。月餅口味雖然隨著時代不斷推陳出新，然而內含的高油、高糖，常食用一顆就熱量爆表，國健署建議民眾不妨將傳統月餅改製成台式南洋創意料理的新吃法，並適時補充膳食纖維和多元營養素，為健康加分。

一顆月餅相當雞腿便當 熱量不容小覷

份量看似輕巧、比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，一顆約185公克，將近800大卡，相當於一個雞腿便當的熱量；而一顆約50公克的鳳梨酥，也往往超過250大卡，相近於1碗白飯的熱量。若以一位體重60公斤的輕度工作者，每日所需熱量約1,800大卡為例，如果同時吃下上述的兩款月餅(港式蛋黃蓮蓉月餅和鳳梨酥)，熱量攝取就高達整日需要量的6成，實在不容小覷。

國健署吳昭軍署長表示，近年來國人偏向外食、飲食西化，導致肥胖者增加，成為代謝症候群的危險因子。研究顯示，肥胖者相較於體重健康者，罹患心臟衰竭的相對風險是2倍，罹患糖尿病的風險更超過5倍。

因此在中秋闔家歡樂之時，建議可善用以下小撇步：

購買月餅時，多比較營養標示，選擇熱量較低或份量較小的月餅。 和親朋好友共享分食，還能增進彼此感情。 記得和其他餐次的主食代換，避免攝取過多的熱量。 搭配時令蔬果，增加膳食纖維攝取，幫助腸胃蠕動，減少身體的負擔。

月餅入菜新吃法 營養更多元

打破傳統單獨食用月餅的吃法，主廚陳之穎發現搭配芽菜、瓜類等在地食材，更能突顯月餅的風味，並且適合設計成具南洋風情的料理。添加蔬果和乳品，不但營養均衡且富含膳食纖維、植化素、鈣質等營養素：

鳳梨酥越南米春捲 ：結合鳳梨酥的果香和東南亞特色料理，用越式春捲皮包裹鳳梨酥和蔬菜，兩卷即可提供一餐所需的蔬菜量，並約可達到一日膳食纖維所需的1/5。

：結合鳳梨酥的果香和東南亞特色料理，用越式春捲皮包裹鳳梨酥和蔬菜，兩卷即可提供一餐所需的蔬菜量，並約可達到一日膳食纖維所需的1/5。 綠豆椪沙牛奶 ：將綠豆椪和牛奶、蘋果混打，乳品類富含蛋白質、鈣質、維生素B2等營養素，每杯可提供一日鈣質所需的1/4。

：將綠豆椪和牛奶、蘋果混打，乳品類富含蛋白質、鈣質、維生素B2等營養素，每杯可提供一日鈣質所需的1/4。 豆沙月餅潤餅捲 ：使用全麥潤餅皮，包入切碎的豆沙月餅，以及豆干、毛豆、櫛瓜等 食材，毛豆可提供豐富的植物性蛋白質，增加素食潤餅捲中蛋白質 的質與量。

：使用全麥潤餅皮，包入切碎的豆沙月餅，以及豆干、毛豆、櫛瓜等 食材，毛豆可提供豐富的植物性蛋白質，增加素食潤餅捲中蛋白質 的質與量。 月餅芋泥鮮蔬沙拉 ：將馬鈴薯蒸熟切碎、紅蘿蔔蒸熟切碎、台灣藜蒸 熟、洋蔥切碎。這些食材與切碎的芋頭月餅攪拌在一起，醬料不以美乃滋調和，而改用無糖優格和富含不飽和脂肪酸的酪梨，最後將拌勻的芋泥沙拉用刨片的小黃瓜片捲成壽司狀即可。

：將馬鈴薯蒸熟切碎、紅蘿蔔蒸熟切碎、台灣藜蒸 熟、洋蔥切碎。這些食材與切碎的芋頭月餅攪拌在一起，醬料不以美乃滋調和，而改用無糖優格和富含不飽和脂肪酸的酪梨，最後將拌勻的芋泥沙拉用刨片的小黃瓜片捲成壽司狀即可。 咖哩月餅白花椰菜炒飯：份量相同的花椰菜，熱量約只有白飯 1/9，用剁碎的花椰菜取代白 飯，熱量更低且膳食纖維多更多。將咖哩月餅、白色花椰菜、青蔥、 蒜頭切碎、蝦子和透抽川燙熟。 再來加入蒜頭，青蔥炒香雞蛋，加入白色花椰菜及糙米飯拌炒，放入咖哩月餅及薑黃粉，再加入蝦子及透抽後調味即口。

分享月餅健康搭配 拍照上傳抽好禮

今年中秋團聚之時，國健署邀請大家一起發揮創意，在享用月餅時，搭配蔬果、乳品類等食材，來個月餅健康新吃法。只要在活動期間內（即日起至112年10月10日） 將料理照片上傳至國民健康署食在好健康臉書，就有機會獲得好禮。