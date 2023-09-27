伊拉克婚禮疑煙火釀災　千人與會至少114死150傷

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）樂極生悲！伊拉克北部尼尼微省26日晚間一處婚宴場所，疑似因施放煙火、場地易燃而發生致命火災，目前已知奪走至少114條人命，逾150人受傷。

半島電視台引述當地媒體報導，當地時間26日晚間10點45分左右，伊拉克尼尼微省（Nineveh province）哈姆達尼亞區（Hamdaniya district）一處婚禮慶典傳出火警。大火吞噬了活動會場，據悉當時約有1000人參加了慶祝活動。

尼尼微省副省長阿拉克（Hasan al-Allaq）26日向路透社表示，已知有113人喪生，逾150人受傷。省長朱布里（Najim al-Jubouri）27日稍早指出，目前尚未確認最終傷亡數字，死亡人數恐再攀升。紐約郵報今日最新報導指出，死亡人數已攀升到114人。

伊拉克衛生局發言人巴德爾（Saif al-Badr）指出，「我們正在盡一切努力來為受此次不幸事故影響的人們提供救援。」

相關部門表示，初步報告顯示，婚禮慶典上施放的煙火，可能引發了會場大火。半島電視台記者阿卜杜勒瓦希德（Mahmoud Abdelwahed）指出，會場可能使用易燃、低成本材料搭建，火災導致部分天花板坍塌，以致火勢兇猛，且該會場似乎沒有包含緊急出口在內的「適當的安全措施」。