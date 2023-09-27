Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

「玉女掌門人」領銜原創音樂劇《寶島曼波》　台灣免費巡演場次搶先看！　

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 12:47
《寶島曼波Formosa》領銜主演張仰瑄（前排）。（圖：國家兩廳院提供_攝影：林軒朗）

《寶島曼波Formosa》領銜主演張仰瑄（前排）。（圖：國家兩廳院提供_攝影：林軒朗）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台南人劇團攜手女星方文琳主演原創音樂劇《寶島曼波Formosa》將於10月21日至11月11日展開全國巡演。

「兩廳院藝術出走」邁入第9年與長期支持公益的跨國企業攜手合作，每年精選劇作前往全台巡迴深受民眾喜愛，今年《寶島曼波Formosa》將於花蓮啟程，一路演到台南、台中豐原到屏東，四場活動皆為免費參加。

導演呂柏伸表示，今年突破以往用耳熟能詳歌曲貫穿全劇的手法，這次除了工地秀模仿橋段會聽到經典歌曲外，主要是以原創歌曲打造的全新音樂劇，所以很好奇到四縣市演出時，鄉親的反應。

劇作由台南人劇團藝術總監呂柏伸執導，蔡志擎編劇暨作詞，三金音樂家柯智豪作曲暨編曲，故事圍繞在三個不同世代女人之間，背景設定在一場充滿懷舊風情的工地秀，透過主持人的說學逗唱及歌舞演員的表演模仿，再現台灣經濟奇蹟時期特有的庶民娛樂，就是要讓大家重溫肩並肩緊密看戲的親切滋味。

「玉女掌門人」領銜原創音樂劇《寶島曼波》　台灣免費巡演場次搶先看！　
《寶島曼波Formosa》領銜主演方文琳。（圖：國家兩廳院提供_攝影：林軒朗）

金鐘獎女星方文琳以精湛演技詮釋忍痛賣掉父親老房子的苦楚與掙扎；實力派唱將方宥心則飾演熱血的菜鳥房仲，又歌又舞展現國台語雙聲道的精彩場面；而優秀音樂劇演員張仰瑄化身資深舞小姐，用內斂情感演繹拚搏一輩子只為了有個家的幽微心聲。

現場將演唱多首原創與經典歌曲〈寶島曼波〉〈海海人生〉等，搭配朱珮慈、何海翔、初柏漢、胡雅絜、陳允翎、曾志遠(OD)、黃奕豪、黃匯森、鄭景文精湛歌舞演出，結合暖心劇情和歡鬧秀場娛樂，串起台灣80年代至今的社會變遷和人情冷暖，讓台下成長於不同年代的觀眾，都能在笑聲與淚水中找到共鳴，同時對家有更多的理解、包容和想望。

演出場次

10/21 (六) 19:30 花蓮日出大道（重慶市場旁）
10/28 (六) 19:00 台南安定區體育運動公園
11/04 (六) 19:00 台中豐原區田心公園
11/11 (六) 19:00 屏東九如鄉休閒運動公園
方文琳
寶島曼波
音樂劇

相關新聞

李安《囍宴》音樂劇重製探當代議題　世界首演台北場票券完售
李安《囍宴》音樂劇重製探當代議題　世界首演台北場票券完售
2023/06/20 20:59
揪心愛情！幾米音樂劇5G版升級觀影體驗　國家戲劇院週日登場
揪心愛情！幾米音樂劇5G版升級觀影體驗　國家戲劇院週日登場
2022/11/24 16:25
百老匯音樂劇《獅子王》首次於南台灣衛武營演出　偏鄉及弱勢孩童搶先看公益場
百老匯音樂劇《獅子王》首次於南台灣衛武營演出　偏鄉及弱勢孩童搶先看公益場
2022/07/14 09:32
浪漫！李崗首度監製舞台劇《時光の手箱》重現大時代故事　重量級演員領銜台灣巡演
浪漫！李崗首度監製舞台劇《時光の手箱》重現大時代故事　重量級演員領銜台灣巡演
2022/04/25 12:25
第5屆「國際藝術家節」薈萃在北流: 以清海藝術創作出「觀‧音」音樂劇　另展出2百餘畫作工藝攝影
第5屆「國際藝術家節」薈萃在北流: 以清海藝術創作出「觀‧音」音樂劇　另展出2百餘畫作工藝攝影
2022/04/01 20:39

更新時間 : 2023-09-27 14:25 GMT+08:00

最受歡迎

112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅