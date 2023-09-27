「玉女掌門人」領銜原創音樂劇《寶島曼波》　台灣免費巡演場次搶先看！　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台南人劇團攜手女星方文琳主演原創音樂劇《寶島曼波Formosa》將於10月21日至11月11日展開全國巡演。

「兩廳院藝術出走」邁入第9年與長期支持公益的跨國企業攜手合作，每年精選劇作前往全台巡迴深受民眾喜愛，今年《寶島曼波Formosa》將於花蓮啟程，一路演到台南、台中豐原到屏東，四場活動皆為免費參加。

導演呂柏伸表示，今年突破以往用耳熟能詳歌曲貫穿全劇的手法，這次除了工地秀模仿橋段會聽到經典歌曲外，主要是以原創歌曲打造的全新音樂劇，所以很好奇到四縣市演出時，鄉親的反應。

劇作由台南人劇團藝術總監呂柏伸執導，蔡志擎編劇暨作詞，三金音樂家柯智豪作曲暨編曲，故事圍繞在三個不同世代女人之間，背景設定在一場充滿懷舊風情的工地秀，透過主持人的說學逗唱及歌舞演員的表演模仿，再現台灣經濟奇蹟時期特有的庶民娛樂，就是要讓大家重溫肩並肩緊密看戲的親切滋味。



《寶島曼波Formosa》領銜主演方文琳。（圖：國家兩廳院提供_攝影：林軒朗）

金鐘獎女星方文琳以精湛演技詮釋忍痛賣掉父親老房子的苦楚與掙扎；實力派唱將方宥心則飾演熱血的菜鳥房仲，又歌又舞展現國台語雙聲道的精彩場面；而優秀音樂劇演員張仰瑄化身資深舞小姐，用內斂情感演繹拚搏一輩子只為了有個家的幽微心聲。

現場將演唱多首原創與經典歌曲〈寶島曼波〉〈海海人生〉等，搭配朱珮慈、何海翔、初柏漢、胡雅絜、陳允翎、曾志遠(OD)、黃奕豪、黃匯森、鄭景文精湛歌舞演出，結合暖心劇情和歡鬧秀場娛樂，串起台灣80年代至今的社會變遷和人情冷暖，讓台下成長於不同年代的觀眾，都能在笑聲與淚水中找到共鳴，同時對家有更多的理解、包容和想望。

演出場次

10/21 (六) 19:30 花蓮日出大道（重慶市場旁）

10/28 (六) 19:00 台南安定區體育運動公園

11/04 (六) 19:00 台中豐原區田心公園

11/11 (六) 19:00 屏東九如鄉休閒運動公園