過猶不及！研究：過量補充維生素C和E恐加速腫瘤生長 惡化肺癌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）抗氧化劑維他命C和E究竟是能抗氧化、預防癌症？還是會造成癌症惡化呢？最新研究發現，過量補充維他命C等抗氧化劑，會刺激肺癌腫瘤中新血管的形成，加速腫瘤生長和轉移。該研究發表於《臨床研究雜誌》（Clinical Investigation）。

維他命E是脂溶性抗氧化劑，而維他命C是水溶性抗氧化劑，能夠消除會傷害人體的自由基，維持體內氧化還原的平衡。維他命E又有增強免疫力、抗凝血功效，維他命C還能幫助鐵質吸收、美白、提升免疫力等，因此許多民眾都有額外服用營養補充劑的習慣。

維他命C和E好處多，但過量補充對身體會造成什麼影響呢？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，研究人員發現，維他命C 和維他命E等抗氧化劑，是通過一種名為BACH1穩定的蛋白質（轉錄因子 BTB 和 CNC 同源 1），會加速肺癌的生長和擴散。此外，抗氧化劑也會刺激腫瘤血管形成；其背後的機制涉及以下過程：

減少氧化作用：氧化作用會損害細胞並導致癌症發展。維他命C等抗氧化劑可以減少氧化作用，降低細胞損害。但是，抗氧化劑同時也有助於促進腫瘤中新血管的生長。 激活訊息通路：抗氧化劑還可能激活促進新生血管生長的訊息通路。例如，維他命C可激活HIF-1α訊息通路，該通路參與調節血管生成。 與免疫細胞相互作用：抗氧化劑還可能與腫瘤微環境中的免疫細胞相互作用，促進新血管的生長。例如，維他命C已被證明可增強稱為T細胞的免疫細胞的功能，而T細胞可以幫助促進血管生成。這一點意義重大，因為新血管的形成或血管生成，反而是腫瘤生長和轉移的關鍵步驟。

研究人員強調，如果只是從天然食物中攝取到抗氧化劑的話，民眾不用過於擔憂，但大多數人其實不需要額外補充更多的維生素C等抗氧化劑。

黃軒說明，就上述研究證實，亂補充高量的抗氧化劑，對癌症患者和癌症風險升高的人，反而可能是有害的。此外，雖然這項研究的重點是肺癌腫瘤，但研究結果，仍有可能適用於其他癌症及其擴散。