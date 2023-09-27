【全球首展】台灣忠泰美術館《未來的生命，未來的你》新作曝光！AI、賽博格探生命何為？

(台灣英文新聞/藝文組 採訪報導) 忠泰美術館全新當代藝術展《未來的生命，未來的你─數位、機器與賽博格》(The Future Life, Future You – Digital, Machine and Cyborgs)，自即日起至2024年1月28日。

延續上檔展覽進一步探問「生命何為」，思考人與科技共構的未來生命情境與議題，由沈伯丞擔任策展人，匯集15組國外內藝術家與團體，帶來6組全球首展與4組全台首度亮相的新作，透過AI演算、大數據、賽博格等科技藝術裝置反映對未來生命形貌的多元想像。

沈伯丞表示，展覽所意欲投射的並非僅是關乎生命的「科技」，更是關乎新科技情境中「生命樣態」的人文思索與美學關懷。



〈Zizi動起來：深偽變裝烏托邦〉。（圖／忠泰美術館）

英國藝術家傑克．艾維斯（Jake Elwes）首度在台展出〈Zizi動起來：深偽變裝烏托邦〉，將深偽技術（deepfake）與酷兒群體結合，從AI演算中誕生的變裝皇后們，在如同櫥窗的螢幕中不斷流轉變換軀體與角色，企圖反思人工智慧的族群概念，打破固化的性別與身體定義。

蘇匯宇的〈The White Waters〉三頻道錄像作品，以「後人類」敘事補述經典傳說《白蛇傳》，從文本中人、蛇異種的身體流動，解構生物界的邊界。埃及建築師哈桑．拉賈（Hassan Ragab）的《建築的存在》系列影像，提取人與建築的影像，透過AI圖像生成系統Midjourney、Stable Diffusion等，將建築從「生活機器」，幻化為能走秀、跳舞的人形「生物活體」。



〈在蒙塞拉特山等待地震〉。（圖／忠泰美術館）

被喻為世界上第一位女賽博格藝術家的西班牙藝術家穆恩．里巴斯（Moon Ribas），通過將地震傳感器植入體內，讓身體與大地的律動結合一體。首次在台展出的作品〈在蒙塞拉特山等待地震〉為一支雙人舞作，由地球掌控節奏和強度，而藝術家則透過接收地震波動的強弱來詮釋舞曲。

日本東京大學實驗室研究計畫的自在肢計畫團隊（JIZAI ARMS project team），則以外掛型態研究開發穿戴式機器人模組《自在肢》，形似電影角色「八爪博士」的穿戴肢，能由使用者自由改變其穿戴型式，試圖探索賽博格社會中，不同「數位賽博格」之間所能發生的互動。



《自在肢》。（圖／Kazuaki Koyama）

11月中旬將開放忠泰企業大廳展區，展出英國藝術團體Universal Everything的知名作品〈變形〉，巨型人形影像，邁著未曾停止的步伐，宛如電影《驚奇４超人》般從石頭、火、水、金屬等自然的元素不斷地演化變形，映照著生命與人類的演化從不止息。

美術館推出展覽系列專題講座、電影與漫畫共享沙龍、專家導覽等多元活動，詳情及報名請前往官網。

參展藝術家

Aiden Faherty、Hassan Ragab、Jake Elwes、JIZAI ARMS project team、Mal Bueno、Markos Kay、Martin Backes、Moon Ribas、Patrick Tresset、Universal Everything、陳乂、陳萬仁、陽春麵研究舍─陳姿尹、莊向峰、黃新、蘇匯宇