專訪〉台東南王Puyuma花環實驗小學　用卑南族文化陶冶教育

（台灣英文新聞／專訪報導）台東南王Puyuma花環實驗小學有127年歷史，是最早的卑南文化實驗小學，以語言復振、文化深耕為其教育理念，培養孩子擁有雙文化能力，洪志彰校長表示，自執行民族實驗教育之後，原住民族學生人數逐年增長，且有阿美族、排灣族、布農族、達悟族及閩客族群之學生就讀。

身為卑南族的洪志彰，族名久將 (Ciwciang．Sawawan)近日接受Taiwan News專訪時，為我們說明學校名稱的由來，他表示，南王為行政區域之名稱，而「南王」地名來自歷史中的「卑南王」，為卑南族八社十部落之一，更是卑南族竹生神話系統之源頭。「puyuma」 (舊稱「卑南社」Pima)意旨南王部落，在南王部落的古語中，puyuma有集中、團結的意思。「花環」為台灣16族原住民族中，最能突顯卑南族的穿著服飾特徵，所以在任何重要的場合，包括結婚喜慶和喪禮都可見族人佩戴花環，另外在往生者的頭上及棺木上也會環繞花環，都是用於表示尊崇。特別是大獵祭迎接的儀式中，女性親人或族人，都會親自編織花環，以一種謙敬及感恩的心情為男子掛上花環，而受佩戴者頭上或頸上的花環數量，通常也顯示出他的地位及受族人崇敬的程度。

洪志彰直言，以「台東縣台東市南王Puyuma花環實驗小學」為校名，正是期許南王的孩子們，在具有卑南族文化陶養的教育中，大家在一起共同學習，相互幫助，將來成為一個謙卑受敬重的人。

△師生共同參與部落祭典(basibas少年祭)。(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

據教育部的資料顯示，南王國小於1896年成立，是一所歷史非常悠久的原住民學校，初為台東日語傳習所卑南社分教，是東台灣原住民正式接受新式教育的開端，校名歷經數次更迭，於1968年奉令更名為南王國民小學，2017年8月1日，更名為「南王Puyuma花環實驗小學」。

由於該校是以卑南族文化為主的在地課程，令外界好奇他們課程的規劃方向，洪志彰表示，關於課程的設計，除了領域學科外，特別重視孩子卑南族語言及文化的學習，並透過跨領域的卑南族文化課程，讓孩子從操作、體驗及探索中，了解卑南族人看待人與人、人與社會、人與自然及人與神靈的關係。利用跨領域的卑南族文化課程，帶領學生探究卑南族文化。在課程中，他們會融合美感教育，培養孩子創作動能及發揮想像力，因此重視戲劇、音樂、美勞及舞蹈的課程。

為點亮孩子天賦，他們開設多元社團，如兒童樂團、圖騰版畫及織繡等課程，以及原住民喜愛的體育團隊如棒球、桌球，從孩子擅長及富有天分的項目中，引導學生發展多元能力，發掘個人的才華，讓每個孩子都能在快樂、積極的學習氛圍中，建立自信和文化認同。

(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

洪志彰說明，學校以會所文化與小米文化做為課程的發展的雙主軸，恰好符合卑南族一年的時序，分別對應了12月份的basibas(少年祭)、mangayaw(大獵祭)與3月份的mugamut(婦女除草完工慶)。此外，會所及小米田分別代表男生與女生的學習場域，此脈絡也可兼顧男女學習部落的分工模式；而他們的部落、狩獵文化、puyuma年祭、puyuma的家及文學與創作，可分別養成男女在會所及小米田分工時應具備的基本技能與態度；飲食文化、樂舞饗宴及圖紋之美則是雙主軸的共同主題及應用；到了高年級，他們設計了文化隧道書、風箏故事及土地與信仰三個探索課程，讓學生與部落、土地的關係更緊密，也可兼顧領域學科學習方法之應用。

△戶外學習。(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

為了提升學生的學習興趣，台東南王puyuma花環實驗小學的課程除了規劃國語文、英文、數學、自然、社會與生活學科之外，還加入了卑南族的文化，以「會所文化」、「我們的部落」、「puyuma年祭」、「卑南族飲食」、「圖紋之美」、「樂舞饗宴」、「狩獵文化」、「小米文化」、「puyuma的家」、「文學與創作」、「風箏故事」、「文化隧道書」、「土地與信仰」為課程主題，並開設傳統樂器、織繡、圖騰版畫及語言巢等多元社團，運用藝術創作、音樂、體能訓練、田野踏查等學習策略進行課程，兼顧原漢雙文化之學習。藉由貼近生活之文化課程，養成良好學習態度，提升專注力及持續力，奠定終身學習的基礎。

洪志彰接著說，在實施文化課程時，學校教學團隊因應學生背景及能力規劃課程設計，並結合文化偕同教師進行教學，所以學生非常投入於卑南族文化課程之學習。在母語教學方面，目前開設了卑南語、阿美語、排灣語、布農語等原住民族語課，1周2節，1學期42節。

△學生上母語課。 (照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

據原住民族委員會的資料顯示，台灣位居歐亞大陸與太平洋盆地、親潮與黑潮、漢族與南島民族等多元地理環境、文化與族群的匯流交會地帶。台灣原住民屬於南島語族（Austronesian）的一支，包含原住民各族及與漢文化互相涵化的平埔諸族。

洪志彰表示，卑南族僅在台東縣的台東市及卑南鄉，是一個擁有會所文化的族群。卑南族的會所分成兩種，一種是屬於成人的會所Palakuwan(巴拉冠)，它包含一座竹造建築和一塊廣場，適於共居、集會和共舞，是卑南族男子集會及集體生活的地方，同時也是卑南族部落自治的核心場域。另一種是屬於12歲到18歲左右卑南族青少年的會所trakuban(搭固班），是少年祭儀式進行的重要空間。trakutrakuban(青少年)就集體生活在這裡，按年齡階級進行各式各樣的訓練和學習，是卑南族男子社會化最重要的教育機制。

△年祭贈花環，右邊第一位為洪志彰校長。(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

除了前面提到卑南族一年的時序中的basibas(少年祭)、mangayaw(大獵祭)與mugamut(婦女除草完工慶)等慶典外，在卑南族南王部落歲時祭儀還有，mugamut(婦女除草完工慶)、puwalresakan(慶巫日)、mulaliyaban(小米感恩祭或海祭)、basibas(少年祭)、mangayaw(大獵祭)、pubiyaw(羌祭)。然而，隨著人口外移，洪志彰感嘆，祭祀祭儀祭禱詞，如狩獵前祭告及狩獵後的感恩祭禱詞與禮儀，已逐漸失傳，目前正透過耆老傳述其生命經歷，保存狩獵文化之精神。

洪志彰進一步說明文化傳承的重要性，在卑南族少年祭中，少年由齡長的青少年帶領年齡階層小的少年，透過實際的身體勞動，凝聚同儕向心力及情感，培養自理、自律、負責盡職的品格，學習尊重長者、互助、服務部落的倫理。以猴子象徵男子之勇敢及對生命的尊重，在少年會所訓練中培養成為一個真正的男人。

△長老教傳統工藝。(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

另外，在手工藝的部分，在竹構工藝中有少年會所、巴拉冠等建築工法，以及藤編之生活器皿。在服飾傳統工藝過去卑南族多以織布方式製作服飾，在輔以部分的刺繡，而現今已以十字繡、一字繡等取代織布技術。洪志彰強調，刺繡技術不是教學的重點，而是為了讓孩子們了解長輩為自己縫製衣物的心情，並把這份情意傳承下去。

洪志彰表示，卑南族的圖紋就和所有族群一樣，在過去沒有文字的時代裡，都是使用幾何、簡單易懂得線條或圖案來表達或紀錄，不只在服飾上，許多生活器具上都可以看見不同族群在各自環境裡的生活習慣，山、海、太陽等圖案更是幾乎存在於每一個族群裡。圖紋的出現和運用，都意含著人們的生活習慣，蛇象徵尊敬和智慧，於是卑南族人把蛇鱗紋運用在男性的褲片和長著的服飾上。

台東南王puyuma實驗小學有阿美族、布農族、閩客族群等不同原住民族就讀，學校的文化課程做為媒介是要加深學生的人文歷史的底蘊，傳承與認同自己的文化。

△織繡以十字繡為主，老師用鐵網、布繩讓學生操作。(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

△學生在小米田。(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)

(照片由台東南王puyuma花環實驗小學提供)