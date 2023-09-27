32架次共機、8艘次共艦擾台灣 無人機深入西南至東南空域

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國人民解放軍對台灣的騷擾行徑有增無減。國防部今（27）日上午發布，自昨（26）日上午5時至今日上午6時止，國軍偵獲中共派出32架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部、西南及東南空域計16架次。

根據國防部昨日公布資訊，昨日上午5時起，陸續偵獲中共「殲10」、「殲16」、「蘇愷30」及「運9」等各型機出海活動，部分逾越中線及其延伸線進入西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

據國防部今日公布的共機路徑示意圖，2架「蘇愷30」戰機穿越海峽中線北段進入我國防空識別區；4架「殲10」戰機分別自台海中線北段、南段進入台灣防空識別區，其中跨越海峽中線北段的「殲10」沿海峽中線東側長距離飛行，再前往海峽中線西側。

4架「殲16」戰機則穿越海峽中線中段，並長距離沿海峽中線東側飛行，才再飛入海峽中線西側，另有一批自東沙島東北方進入台灣防空識別區。

值得注意的是，2架「BZK-005」無人機逾越海峽中線後，一架進入台灣西南空域，更有一架自西南空域長驅直入台灣東南空域。

另有1架「運9」通信對抗機、1架「運8」反潛機皆深入我國防空識別區西南部後再行折返；1架「運8」電偵機自東沙島東北方進入我國防空識別區；1架「直9」反潛直升機在台灣東部外海空域飛行。

國防部今日表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。