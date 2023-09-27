【16歲博士神童也躺平】台灣央行: 中國1600萬「尼特族」制約內需、間接衝擊我出口

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中央銀行最新研究報告預測大幅下修台灣今年經濟成長率至1.46%，並提醒中國經濟放緩將成為影響台灣景氣前景的不確定性因素。央行報告也詳細說明中國當前經濟難題，青年失業問題嚴峻，估計尼特族約1600萬人，可能制約消費動能。

央行於報告中點出，中國經濟復甦不如預期，且存在通縮疑慮，不只衝擊台灣出口，更可能透過供應鏈等間接管道對東協、日本、南韓等亞洲及其他經濟體產生負面影響，進而對台灣出口帶來間接衝擊。

央行進一步剖析中國目前的難題，指出中國人口紅利優勢不再，勞動力供給減少成為趨勢，加上疫情影響勞動力供需結構，今年以來，勞動力及就業人數均未恢復至疫情前的水準。

值得注意的是，中國青年勞動市場錯配問題嚴峻，不只加劇製造業勞動力短缺，也推升青年失業率。央行示警，青年族群消費傾向較高，青年失業嚴峻可能阻礙消費需求復甦，制約內需成長。

中央社26日引述央行解釋，中國青年勞動教育程度普遍提升，且受家庭支援及保護，不願屈就薪資少、工時長、強度大的傳統製造業，估計約20%年輕勞工任職於房地產、高科技及補教業等產業。

不過中國政府2021年陸續加大監管房地產、高科技及補教業，產業前景轉壞導致勞工需求下降，加上疫情封控影響，青年勞工選擇退出市場，估計「尼特族」或「啃老族」約1600萬人，占城鎮青年人數比例高達17%，青年失業率也增加，今年6月攀升至21.3%。

央行指出，青年失業不利消費需求復甦，將制約內需成長，而且目前中國民間消費疲弱，如果民眾對經濟前景的信心沒有恢復，消費需求又進一步下降，可能導致價格螺旋式下跌，形成通縮風險。

「尼特族」是指，不願工作也不願接受教育和培訓的青年（NEET：Not in Education, Employment or Training）。

日前中國媒體推出16歲就讀博士、曾被譽為「神童」的28歲中國青年張炘煬專訪，標題「神童張炘煬現狀：卡裡就剩幾千塊錢」迅速成為中國熱搜新聞。

28歲的張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，但後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。但張炘煬對現狀很滿意，因為「不用看別人的臉色」。

10歲就成名的張炘煬，引發一連串爭議後，從公眾視野消失多年。陸媒「九派新聞」20日推出他的專訪: 「神童張炘煬現狀：卡裡就剩幾千塊錢」。

張炘煬從小就展現非凡的數學才能，連獲多個國際數學競賽金牌，成為公眾矚目焦點。他10歲就參加高考（相當於大學入學考試），但成績不甚理想，考上了天津工程師範學院，成為中國年紀最小的大學生。

13歲時張炘煬考上北京工業大學碩士研究生，再打破中國年齡最小的碩士研究生記錄。

2011年，16歲的張炘煬考上北京航空航天大學應用數學博士研究生，又成為中國年齡最小的博士生。但他接受媒體採訪表示，曾要求父母在北京買房，作為參加碩士論文答辯的條件，否則就不考博士，當時引發極大爭議後，他也從公眾視野消失迄今。

2019年，張炘煬花費8年時間終於讀完博士，但有網友稱無法查到他的博士論文。

對此，張炘煬在專訪中回應：「知網上是查不到北航學位論文的，想查我的學位論文需要到國家圖書館的網站上」。他還秀出博士畢業證書。

張炘煬坦承，從科學研究來看，他是完全的失敗，如果照西方大學的標準，他博士畢不了業。他說，光是寫博士論文耗了5年的時間，發表差幾天就過了畢業期限。

博士畢業後，張炘煬在寧夏師範學院當外聘教師，2021年8月辭職，目前與朋友合夥接專案賺錢。他在上海租了房子，每月租金人民幣2200元（約新台幣9700元）。

當教師期間，張炘煬存了5萬元人民幣，但現在基本上快花完了。「差不多每兩三個月父母就會主動給我打一萬塊。我現在沒有固定工資，完成一個項目結一個項目的錢，現在這個項目到手能拿5萬左右」。

張炘煬說，現在自己銀行卡上就剩幾千塊錢了，但他不願意給別人打工。

「給別人打工了你還想財富自由？開什麼玩笑呢？我現在至少不用看別人臉色！」。 （張炘煬）

他還說：「時代變了，現在沒人會餓死，混吃等死反而能幸福一輩子。你要是瞎創業瞎折騰，那才容易把自己折騰沒了」。

對此，張炘煬的父母並不十分贊同。但他說，

「整個2022年我都在跟他們激烈衝突， 就是關於我職業發展的事情， 他們明明什麼都不懂還要指點江山」。

不過張炘煬對自己現在的生活算是滿意的，「無業一身輕，我不工作一輩子都可以。不止可以靠父母，還有父母的父母，父母的父母的父母。家產到現在不一定還剩多少，但是至少我們家是輝煌過的」。

張炘煬還說：「真的需要什麼的話給我爸打個電話就好了，他們還欠著我一套北京的房子，到現在也該值一千多萬了」。

如今再被問：「究竟是不是神童？」，張炘煬說：「我認為不是」。

他表示，對自己基本上還是滿意的，要說有不滿意的，就是「到現在還沒做出一篇真正的好論文」。

對此，張炘煬大學的導師張耀輝受訪表示，認識張炘煬快20年，變化太大了，比以前不愛說話了；以前張炘煬是有想法就說出來，現在確實經歷太多挫折了。

從小時候高調「搶跑」贏在起跑點，和後來平庸的人生之間，到底發生了什麼？澎湃新聞說，或許，張躍輝教授揭示了某種關鍵，他回憶說，張炘煬獨立學習的能力很強，但獨立生活能力很差，「啥事情都是他父親包辦的。你每天三頓飯都吃不到嘴裡去，你還研究什麼呀」。

換句話說，儘管10歲考上了大學，但他跟一般人想像中的大學生仍有很大差距，至少連獨立生活都做不到。其實，生活自理能力差還只是一個面向，從他後來的言行來看，他的心理狀態也並不成熟。

當然，如果一味指責張炘煬，並不公平，畢竟當時的他確實年紀太小。在學習上頻頻「跳級」的同時，其他方面張炘煬卻在「留級」，只是，當時他和他的父母都沒有意識到。

報導認為，一個人一生的發展並不是只有學業方面，也不是考試分數高就諸事大吉。全面平衡發展或許才是比較健康的。

【16歲博士神童也躺平】台灣央行: 中國「尼特族」約1600萬人 制約內需、間接衝擊台灣