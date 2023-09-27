梅南德茲涉收賄助埃及恐成民主黨選情「惡夢」 議員籲暫停2.35億美元軍援

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國民主黨參議院外交委員會主席梅南德茲被指控收受賄賂向埃及政府提供協助，美國國會26日呼籲拜登政府，重新考慮向開羅提供的2.35億美元軍事援助。而梅南德茲的官司也將為民主黨的參議院乃至2024總統選情蒙上陰影。

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涉收賄助埃及 民主黨籲暫停軍援

新澤西州參議員梅南德茲（Bob Menendez）與其第二任妻子娜汀‧梅南德茲（Nadine Menendez）涉嫌收受金條及數十萬美金，向埃及政府提供協助，並與埃及情報部門成員關係密切，還舉行會議討論美國的軍事援助。

美國聯邦檢察官於當地時間22日以共謀賄賂、共謀誠信服務詐欺以及共謀公務權力勒索罪起訴夫婦倆，但他們堅決否認有不法行徑。梅南德茲已依黨內規定，暫時辭去參議院外交委員會主席一職。

路透社報導，民主黨籍參議院外交關係委員會中東事務小組委員會主席墨菲（Chris Murphy）表示，盼該委員會能調查這些指控以及埃及涉入的情形，並在進行相關調查前，能促使當局暫緩提供給開羅的2.35億美元軍事援助。

拜登政府本月決定，允許美國向埃及提供的大部分外國軍事援助持續進行，並稱儘管有批評者表示埃及當局侵犯人權，但該國對國家安全利益至關重要。

眾議院民主黨議員、國會埃及人權小組共同創辦人貝耶（Don Beyer）表示，埃及「正在美國參議院內部進行間諜活動，」他在CNN節目上進一步指出，「我認為這要求拜登政府做出更有力的回應，而最直接的回應就是扣留（軍費）。」

梅南德茲執意參選 恐衝擊2024年民主黨總統大選

國會山莊報、Politico指出，26日民主黨內至少有20名參議員要求梅南德茲下台，這也對參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）造成相當的壓力。

8年來第二度被起訴貪腐的梅南德茲堅決不認錯、不辭職並尋求「四連霸」參議員一職。前案法官裁定無效審判，這次指控倘若屬實，這位縱橫政壇近50年的新澤西州大老將在牢中度過數十年，這也為接下來競選連任的新澤西州民主黨人相當不安，或著說一場噩夢。

倘若梅南德茲在2024年再次參選並在民主黨初選中出線，共和黨人將獲得52年來最佳機會在這個「藍州」搶下一席。這將迫使民主黨投入數百萬美元來捍衛這個本應安全的席位。

由於民主黨人試圖共和黨總統參選人川普（Donald Trump）官司纏身來贏得優勢，而梅南德茲此番被起訴，將使民主黨的炮火與攻擊界線變得模糊，並可能拖累其他參議院民主黨人，乃至總統拜登（Joe Biden）的選情。