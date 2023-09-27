台灣壽喜燒品牌周年慶！A4和牛吃到飽一人2千元有找　英式焦糖布丁、和牛握壽司超銷魂！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 中秋節來涮鍋！引進MO-MO-PARADISE至台灣的三澧集團歡慶25周年，自即日起至11月15日推出「日本鹿兒島A4和牛祭吃到飽」，鮮嫩多汁的和牛及略帶苦味的英式焦糖布丁吃到飽，而且竟然2千有找！

知名壽喜燒餐廳MO-MO-PARADISE於台灣營業多年深受顧客喜愛，超過40間分店坐落在全球6個城市，今年迎來25周年慶品牌相當重視，嚴選日本鹿兒島黑毛和牛推出A4和牛吃到飽活動，和牛握壽司、泡菜豚肉豆乳冷麵等也都吃到飽，一人價位落在$1,580+10%，為中秋節團圓的新選擇，訂位數已近9成。

MO-MO-PARADISE限定A4黑毛和牛選自柔軟且肉汁飽滿的前腿肉，大理石紋感的油花，肉質鮮紅、脂肪分佈均勻，是最適合搭配壽喜燒食用，入口油脂香氣瞬間散發，甜美的肉汁與細緻的肉質咀嚼於口中令人難忘。

不僅鍋物和牛吃到飽，連同炙燒和牛握壽司也吃到飽，牛肉的油脂香與越光米飯融和香Q的米飯帶著和牛軟嫩的口感與油脂，於口中愈吃愈香有別於壽喜燒、涮涮鍋的滋味，敬邀您前來享用3種正宗日本黑毛和牛不同吃法，感受這份奢侈又迷人的風味。

三澧LINE好友自即日起至10月31日結帳金額滿1,000元即送100元電子折價券、2,000送200元，不僅累送還可轉贈予好友於下次消費折抵使用，折抵期間至11月30日止。

A4黑毛和牛特別嚴選出口A4~A5級正宗日本黑毛和牛專業品牌Akune Gold，至今已出口全球30多個國家和地區，該品牌的黑毛和牛更榮獲「2022年世界牛排挑戰賽全球冠軍」。

來自日本鹿兒島阿久根市的Akune屠宰廠出來的A4~A5等級的日本黑毛和牛，也僅有在此地處理的和牛才能獲為Akune Gold 認證出口的正宗日本A4~A5級黑毛和牛，且鹿兒島地理環境優越擁有茂密的森林清潔的空氣和泉水，在這裏飼養的和牛健康與品質也相當高。