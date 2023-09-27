【不一樣的中秋禮盒】有少女心？喜歡法式風情或復古風？特色精緻伴手禮讓味蕾視覺一次滿足

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）後天就是中秋節了，還沒選好禮盒的你是否對傳統的月餅和蛋黃酥禮盒感到沒有新意呢？如果今年想送個不一樣的禮盒，台灣英文新聞小編特別集結了數家名店推出的精緻伴手禮盒，它們不僅適合作為節慶的佳品，還特別賞心悅目，或許在這個中秋，能為身邊的親朋好友帶來不一樣的驚喜！

【Convey．傳遞甜點烘焙坊】

Convey．傳遞甜點烘焙坊是一間非常少女的甜點店，店內主色調是幸福感爆棚的浪漫嫩粉色，推出野餐籃伴手禮盒「花開月明共偕老」也十分精緻，包裝設計讓人眼前一亮，禮盒包含手煮芋泥蛋黃酥、黃金柚小月餅、莓果酥餅、蝴蝶酥餅、香草白乳酪餅乾、茉莉綠茶餅乾、桂花手工餅乾、鐵觀音燕麥餅乾、鹹蛋黃餅乾、佛手柑伯爵餅，小小的禮盒包含滿滿心意。其中黃金柚小月餅特別選用德麥桃山皮和黃金柚子雙餡，寓意花好月圓。中西合併的組合、份量澎湃，相信收到禮盒的親友也會感到驚喜有趣！

地址：台南市東區懷恩街66號

電話：0975-783-088

營業時間：週五至週日 13:30–18:30

（圖／Convey．傳遞甜點烘焙坊）

【O'PARIS法式甜點】

O'PARIS推出包裝精緻有質感的法式甜點，創辦人擁有留法背景，對法式甜點情有獨鍾，這款「羅浮宮禮盒Boîte Lourve」以搭配燙金線條搭配緞帶包裝，打造超有質感。嚴選常溫蛋糕、法式瑪德蓮、費南雪、經典棒棒脆餅、獨家手工果醬等多樣精選蛋糕集結，使用法國進口原料包含法式栗子、法國愛樂薇動物性鮮奶油等，層次風味多變，又能融合得恰如其分，打造出味蕾及視覺都一次滿足的夢幻甜點！

地址：台南市東區東寧路37號

電話：06-208-8999

營業時間：週二至週日 12:00–20:00

【奶油小聲】

由台北工作室起家的奶油小聲，去年在台南公園路巷內開設第一家實體店面，短時間內就成為區域內的超人氣甜點店！店內設計走復古風，就連推出的伴手禮盒也不例外，禮盒封面以經典科幻電影《E.T.外星人》為主題，再現E.T.使用超能力，讓騎著自行車的孩子們飛到天上的經典畫面，影迷們值得細細回味。禮盒使用鹹蛋黃花生肉鬆軟餅乾及嘉麗寶經典70%巧克力布朗尼蛋糕為主角，鹹鹹甜甜的組合，大人小孩都喜歡！

地址：台南市北區公園路451巷65號

電話：06-251-0352

營業時間：週三至週一 12:00–00:00

（圖／奶油小聲）

【名坂奇洋菓子】

名坂奇洋菓子是台南人人皆知的伴手禮名店，店家金碧輝煌的歐式建築外觀設計讓人眼前一亮，只要搜尋台南必買伴手禮或是戰利品，它們家的「夏威夷豆塔」幾乎榜上有名，選用德麥塔皮及大日本明治上白糖，搭配粒粒飽滿香脆的夏威夷果仁，香、甜、酥、脆，混合著天然的堅果香氣，濃郁卻不膩口，是個送禮自用兩相宜的高品質點心，送給長輩也很適合。

地址：台南市東區裕信路321號

電話：06-331-6728

營業時間：週一至週日 09:00–19:30

（圖／名坂奇洋菓子）

【En pâtisserie 大口心心】

由法式甜點「En patisserie大口心心」所研發的「肥德蓮」，由兩片瑪德蓮組合而成，擠上香濃內餡，店家特別嚴選頂級萊思克AOP發酵奶油，有別於傳統的瑪德蓮夾心，一推出就躍居IG超人氣甜點，只要在網路一上架，都處於「秒殺」狀態，店家在口味上不斷創新，禮盒設計也別出心思，喜歡吃瑪德蓮的朋友不容錯過。詳情請參考IG粉絲頁。

（圖／En patisserie大口心心）