秦剛不倫戀女主角 中國美豔主持人傅曉田是誰？

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國前外交部長秦剛疑因婚外情丟了烏紗帽，是誰讓戰狼難逃美人關？金融時報披露，女主角就是外型亮麗的鳳凰衛視前《風雲對話》主持人，傅曉田。

秦剛今年6月消失在世人面前，7月被拔官。外界對於傅曉田是秦剛紅顏知己一事，早已傳得沸沸揚揚。金融時報26日則引述6名熟悉傅曉田與中國外交圈的知情人士說法，證實女主角就是她。

爆料指，傅曉田去年在美國透過代理孕母產下一子（中國禁止代孕），當局正追查她與秦剛的關係。傅之微博停留在4月，6月起不再回覆簡訊，手機號碼疑似停用，通訊軟體都無法聯繫她。

一名親近人士透露，傅曉田與秦剛2010年相識於倫敦，就在她從劍橋大學畢業、開始在鳳凰衛視任職之後，秦剛時任中國駐英國大使館公使。二人是十年後才在北京開始過從甚密。

2021年，秦剛被任命為駐美大使，妻子林彥隨他赴任。2022年，秦剛接任外交部長，此時開始與傅曉田疏遠。傅不甘心，遂於社群軟體留下二人有染的各種蛛絲馬跡。

今年3月，傅曉田在微博上宣稱，孩子的父親「不是美國人」。秦剛3月12日就任位高權重的國務委員，傅曉田同一天放了一張兒子舉手的照片，寫著「勝利閉幕」。一周後，約是秦剛生日之時，傅曉田寫下了未指名的生日祝福，又稱「真正愛一個人、關心一個人，不是盼望他升官發財、平步青雲。」

傅曉田行事高調，擅於在社媒行銷自己。2016年，她捐了6位數字予母校，支持研究生與安靜學習環境計畫。一名人士透露，金額約是25萬英鎊（新台幣980萬元）。她還要求一座用相關資金打造的花園，以她命名，並將其「善行」記述於劍橋大學網站。花園開幕時，傅曉田沒忘了在微博大肆宣傳。

無人知曉傅曉田的財富從何而來。2015年受訪時，她透露祖父母在落腳重慶之前，曾是「紅軍」（Red Army）成員。一名友人稱，傅曉田父親是工程師，母親是家庭主婦。

至於秦剛，有報導指，當局正調查他的出軌是否傷及國家安全。秦剛7月25日「被下台」後，中國外交部網站對提及他的部分一概抹去，但數日後又全數恢復。再加上他仍是國務委員，並未被剝奪此地位，耐人尋味。分析家認為，身為習家軍的秦剛，雖一時失勢，卻不是不可能重回中國政壇巔峰。