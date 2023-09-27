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林秉樞涉施暴等13罪•再關14天就自由? 高嘉瑜: 台灣現行法令對類似家暴案受害者幫助有限

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林男涉嫌施暴女方，檢方起訴林男。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/27 10:36
左為林秉樞, 右為高嘉瑜 (原圖:中央社2022年檔案照片; TN後製合成) 

左為林秉樞, 右為高嘉瑜 (原圖:中央社2022年檔案照片; TN後製合成) 

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）林秉樞涉施暴立委高嘉瑜等案件，二審高院7月間認定構成13罪，判處計2年10月徒刑，其中，可提上訴的傷害及偽造文書等罪部分，高院26日深夜證實他未提上訴，已全案定讞。

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林男涉嫌施暴女方，檢方起訴林男。

一審的新北地方法院認定，林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金，其他罪得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審7月認定，原審判決認事、用法、量刑及沒收均無違誤或不當，檢察官及被告對原判決的證據取捨及裁量等事項重複爭執均無理由，因此上訴駁回，部分罪名不得上訴，部分罪名得上訴。

二審指出，依據刑事訴訟法規定，此件不得上訴的罪名，分別為妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、強制罪6月徒刑及恐嚇罪4月徒刑；另外，傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑及偽造文書罪的7罪（3月徒刑2罪、4月徒刑5罪），可上訴。

二審表示，林秉樞未對傷害罪、妨害電腦使用罪及偽造文書罪，提起上訴，全案已定讞。

據了解，案發後林秉樞已被羈押226天，可折抵刑期，等於只要再坐牢14天並繳完罰金，就能重獲自由。

高嘉瑜27日對此回應說: 現在的速審法相關規定，對類似家暴案件的受害者幫助有限，傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張與逍遙法外, 相信所有受害者都難以接受, 她希望未來可以藉著修法，保護受害者, 也希望這樣的事情不再發生

不過自由時報引述法界人士指出，林秉樞的刑責除傷害罪部份必須坐牢外，另被判刑2年2月徒刑，是否得易科罰金了事，仍有變數，仍無法排除有執行入獄可能。

執行單位新北地檢署於9月18日分案，將擇日傳喚林秉樞到案說明，再決定是否准許其2年2月徒刑得以易科罰金。

林秉樞涉施暴等13罪•再關14天就自由? 高嘉瑜: 台灣現行法令對類似家暴案受害者幫助有限
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