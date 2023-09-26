關於韓劇「MOVING異能」的10個有趣小故事　柳承龍初見妻女時還送花！

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）Disney+原創韓劇「MOVING異能」於上週播畢，劇迷們的討論仍十分熱烈，近期一則「電視劇MOVING異能，雖然沒用但很有趣的TMI集錦」的帖子在各大論壇成了話題。（TMI：南韓新造詞，意旨沒有人想知道的事，時常用於別人分享非常細節的小事時）

在這則貼文中，裡面提到了10個關於「MOVING異能」的隱藏小故事。

1. 在趙寅成、韓孝珠、柳承龍、車太鉉等知名演出者中，其中最先被選種的是趙寅成，在決定金斗植一角由趙寅成演出後，編劇姜草在李美賢的台詞中加了一句漫畫中沒有的「長得真帥」。

2. 柳承範在劇中飾演法蘭克，為時隔20年回歸電視劇，據說是編劇姜草親自拜託他的兒時玩伴、柳承範的哥哥-電影導演柳承宛請弟弟出演。

3. 飾演旌元高中學生的演員們之中，飾演奉皙的李正河是最早被選中的，原因是李正河為了該角色必須增重30公斤，因此需要快點定下，趕快讓他吃東西，而李正河增重後也維持了1年的體重。

4. 與李正河相反地，飾演強勳的金度勳則是為了角色減重10公斤，一直維持了體脂肪6%的身材，和李正河可憐的互相望著對方進行拍攝，且劇本中原有強勳脫掉裸上身的場面，但最後卻被剪掉了。

5. 車太鉉在劇中飾演公車司機全啓道，常常出問題的他總有一個前輩幫他擦屁股，而事實上該名前輩年紀較車太鉉大3歲。

6. 劇中飾演不良學生逢基修的演員申宰輝為1994年生，今年已30歲（韓國年齡，國際年齡29歲）。

7. 柳承龍在與飾演妻子的郭善英、飾演女兒的高允貞初次見面時，去了常去的花店挑選花束送給他們。

8. 金斗植和李美賢的吻戲靈感來自夏卡爾作品。

9. 飾演母子的韓孝周及李正河實際上只相差11歲，但為了投入劇情，兩人在第一次見面開始就互相稱呼媽媽和兒子，李正韓也在手機的聯絡人上把韓孝珠的暱稱以「媽媽」存取。

10. 劇中多次出現李美賢店內的「南山炸豬排」，但編劇姜草事實上沒有吃過劇中的炸豬排。

看到該貼文的網友們紛紛留言表示，「難怪全啓道砸爛好幾次公車時，前輩都沒敢對哥哥說什麼啊！」、「竟然沒吃過炸豬排」、「本來法蘭克是西方人，但是導演說要讓他是韓國人，所以選了柳承範」、「車太鉉居然是哥」。