響應「國際乳癌防治月」 台南遠東香格里拉推出「粉紅十月–寵愛自己下午茶」

粉紅色是溫柔的代名詞，更是乳癌防治的精神象徵。為響應「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店即日起至10月31日，每日下午兩點至五點，於館內一樓大廳茶軒推出「粉紅十月–寵愛自己下午茶」，內含五款甜點、四款輕食鹹點及特調飲品一杯，單人每套688元+10%。更多詳情及訂位請洽：(06) 702-8856。

由屢獲國內外西點冠軍主廚許煜新，以代表女性溫柔的粉紅色，設計多款精緻法式甜點，將各式風味的食材巧妙融合，口感細膩、造型亮眼，滿足視覺與味蕾的雙重享受；並傳遞每位女性關心自身健康，定期自我檢測及乳房篩檢的重要。特色甜點分述如下：