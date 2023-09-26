輪椅族、銀髮族、小孩皆可報名！台灣深度旅遊興起 社會創新平台推人文與風景精緻行程

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣旅遊不再是走馬看花、買買名產。由經濟部中小企業處所創立了社會創新平台日前推出「社會創新選品誌」，優選了80家「社創選品」，其中包含四家優質社創的永續在地旅遊業者，各有其專業深入的台灣特色旅遊推薦，適合各年齡層用心體驗真正的福爾摩沙之美。

由花東洄瀾窩青年旅舍起家的「品生活旅行社」，因為看見花東人口外流的問題，希望透過深度花東體驗行程增加部落工作機會，並於海洋生態旅遊中推廣海洋教育，包括淨灘、賞鯨及食魚教育，包含近期推出的【三天兩夜】洄萊生活－洄遊吧x餐桌上的部落旅行織羅部落稻田餐桌x源天然農遊慢旅。

「洄萊生活」以花東的古地名命名，透過洄遊吧的摸魚趣，進行食魚教育之旅，另有稻米栽培探秘、織羅部落餐桌上的部落旅行、DIY米皂等。在三天兩夜的行程中，除了長程交通外在地皆規劃單車低碳交通，享受單車樂活之旅，為永續城市的觀光行動增色。

品生活旅行社，餐桌上的部落旅行織羅部落稻田餐桌，這是一場美食響宴，也是一場精彩的展覽。（圖／經濟部中小企業處）

想解決漁業過度捕撈問題而創立的「洄遊吧」則是推出洄遊潮體驗，以花蓮七星潭為基地，以食魚教育推廣永續漁業，依照台灣海鮮永續指南推廣，除了體驗遊程設計，官網也可以購買永續水產品。

體驗遊程設計提供「洄游鮮撈」、「洄遊平台」和「洄游潮體驗」三個面向的服務。藉由這三個新式食用野生漁獲的服務，讓海洋資源的利用及海洋環境，達到相互平衡並永續發展。

推薦行程包含七星潭摸魚去，內容有帶領大家透過互動搶答與遊戲牌卡操作，瞭解您吃的魚是甚麼魚？它又是怎麼來的？然後介紹本地當季洄游魚種，並藉由實際觸摸、觀察，瞭解更多食魚小祕密。再來經由角色扮演與模型、實物的解說、讓你也能看懂討海人不傳的武功秘笈。最後瞭解魚從大海到餐桌的歷程之後，也要品嚐來自太平洋當季的鮮美料理，或者自己動手學做魚料理。

洄遊吧體驗遊程設計提供「洄游鮮撈」、「洄遊平台」和「洄游潮體驗」三個面向的服務。（圖／經濟部中小企業處）

另外，以推動讓照顧者與被照顧者同時得到喘息的「多扶旅行社」，認為「只有障礙的環境，沒有障礙的人」，盼透過無障礙的旅遊服務實踐行動不便群體家庭的共融生活，提供輪椅升降設施的復康車輛選擇，同時提供輔具租賃服務。例如：爬梯機、手推輪椅、電動輪椅、散步車等各式輔具，讓出門的門檻大幅降低。

多扶旅行社並延伸整合推出的「多扶假期」是全國第一家能夠完整服務「銀髮長輩」、「身障家庭」和「輪椅朋友」的旅行社。全部行程分為全台可分一日、二日、三日，有合家歡樂、適合樂齡族、無礙旅行、季節和主題限定等。

「島內散步」邀請民眾一起化身「聞議青年」，重新定義這個時代的「聞議」，從「性別、人權、多元共融、環境」四面向一起走近議題現場。（圖／經濟部中小企業處）

散步，是認識這塊土地最美好的速度致力於成為最有影響力和讓台灣這片土地更好的永續旅行領導品牌「島內散步」，則希望透過在地文化導覽，推廣當地文化資產保存、水資源、環境議題等。10年來，已經有超過100,000名的參加者和島內散步一起走在巷道之間，聆聽在地經典故事。

近來推出的歡迎光臨議聞中心，則是邀請民眾一起化身「聞議青年」，重新定義這個時代的「聞議」，從「性別、人權、多元共融、環境」四面向一起走近議題現場，關心生活中的議題，可拜訪「老朋友」，看見不同世代的南機場生活、走進華新街用美食看見漂流的故事、雙手定存新北生態大自然，邊玩也可以邊改變世界，一日一行程認識新台灣。

生命本身就是一趟旅程，而旅行，是豐富自己人生的一個過程，身為台灣人，你認識自己生長生活的這塊土地？現在就起步走探索深度的台灣土地人文與風景，適合各年齡層精緻的島內旅遊正在興起，詳細資訊請追蹤「有ㄗㄜˊ商行」臉書專頁及IG。