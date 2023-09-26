英國Chevening獎學金台灣校友逾240位　即日起自11月7日開放申請

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英國政府獎學金Chevening開辦四十週年，英國在台辦事處代表鄧元翰昨（25）日特別主持慶祝活動，與Chevening台灣校友共同歡慶，目前正在台灣訪問的英國對台貿易特使福克納勳爵與行政院副院長鄭文燦亦到場支持。

英國政府獎學金 Chevening 提供全球未來領袖到英國大學深造的機會，每年在全球支持超過 1,500 位學人到英國留學，開辦四十年來全球已有56,000位 Chevening 校友，其中19位更高居現任、前任國家元首或高階政府官員。

Chevening於1990年在台灣開辦，由英國外交部與兩個在地夥伴共同資助—台達電子文教基金會與王文洋博士OBE，目前台灣校友已超過240位。

英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）正值訪台，他出席活動時表示，「透過強大的校友網絡，Chevening 獎學金對於發掘培育全球人才和強化人文交流有巨大的貢獻。希望在校友網絡與更多在地夥伴的支持下，Chevening與台灣的連結能夠持續茁壯，增進台灣與英國的連結。」

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）則提及，「慶祝難得的四十週年里程碑的同時，我們看到超過 240 位加入Chevening大家庭的台灣優秀學人，各個皆是領導者、創新者、有遠見的人，每一位都有與英國連結的獨特故事與經驗。每位 Chevening 學人以及我們目前的 Chevening 夥伴，台達電子文教基金會與王文洋博士OBE的堅定支持，都驗證了教育的改造力量，這也是 Chevening 精神，大大帶動台英關係的蓬勃發展。」

行政院副院長鄭文燦則表示：「樂見台灣年輕人透過 Chevening 獎學金學習專業知識、鍛鍊溝通能力，為職涯提供豐富養分，也協助擴大台灣與世界的互動及交流。例如在氣候變遷與淨零轉型的議題上，已經有許多 Chevening 校友參與能源產業創新與公共政策倡議，為台灣產業厚植國際競爭力。」

英國在台辦事處說明，2024/25年度Chevening獎學金即日起自11月7日開放申請。台灣的Chevening獎學金提供一年英國碩士課程學費。符合資格的申請者必須在申請時已取得大學文憑，並且具有至少兩年的工作經驗。詳細申請資訊請見英國政府獎學金 Chevening 網站。

補充資訊：

· 2022年，Chevening 在全球支持了 1,643 位學人到英國深造，其中有 318 位學人 （19%） 是由 Chevening 在地夥伴資助。

· 台達電子文教基金會自 2008 年開始支持有志投入氣侯行動的 Chevening 學人，至今已支持了 25 位台灣學子到英國求學，回到台灣後在社會各領域貢獻所學、推動在地氣候行動。

· 王文洋博士 OBE 在 2013 年成為慷慨的 Chevening 夥伴。