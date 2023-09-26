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新北授證145名國中閱讀推動教師　打造14個跨校社群齊力推閱讀

By 台灣英文新聞
2023/09/26 17:14
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市教育局今(26)日於三重高中舉辦全市公立國中145位閱讀推動教師授證典禮，教育局張明文局長親自頒發證書，典禮邀請近年榮獲教育部閱讀推手獎項及資深的閱讀推動教師現場分享，112學年度更將透過14個國中跨校專業社群，凝聚全市公立國中閱讀推動教師的能量，齊力推閱讀!

教育局長張明文表示，閱讀是各領域學習的根基，亦是未來競爭的關鍵，新北市自109學年度起透過全國首創校校有閱讀推動教師，藉由跨校社群、培力研習等分區支持系統培育優秀的閱讀推動教師們，近三年更是每年皆有2所國中榮獲教育部閱讀磐石獎，也連年皆有閱讀推動教師獲得教育部閱讀推手，期許教師持續以112年新北閱讀代表字「夯」的精神，大力推動閱讀，做伙讀冊，做伙努力！

授證典禮邀請三多國中彭待傳教師、自強國中郭玫君教師及三重高中李芳儀教師，三位資深的閱讀推手現場分享閱讀推動的心路歷程。其中，112年剛獲得教育部閱讀推手獎項的三多國中彭待傳教師，經常參與各類閱讀與圖書館相關之初階、進階研習及培訓課程，並回到校內分享給社群與跨領域夥伴，更透過跨域不斷升級閱讀課程，讓學生在閱讀世界裡進行學習與思辨。

而獲得教育部111年閱讀推手的自強國中郭玫君教師，透過集結教師閱讀社群、閱讀增能研習及社會的資源，讓閱讀成為自強國中的重要日常，秉持著校內「人人都可以是閱讀推動教師」的目標，與學校伙伴跨域共同設計課程，引導學生體驗閱讀的樂趣。三重高中李芳儀教師則經常舉辦多元閱讀活動，與校內不同領域的教師共同組成閱讀課程團隊，致力開發跨域閱讀課程和推動多元的閱讀活動，課程融入國際教育及雙語元素，打造推動閱讀的黃金圈！

新北市閱讀教育核心工作小組召集人，新泰國中校長陳玉芬提到，期許三位資深閱讀推手的分享能幫助新手閱讀推動教師了解閱讀推動的多元面貌。今年除了持續規劃議題豐富多元的增能研習外，更規劃14個國中跨校專業社群的運作，讓各校閱推教師共同培力、深化閱讀推動策略及引導學生自主學習模式，在促進校際交流的同時，還能發展各校亮點課程。

教育局表示，新北市公立國中校校皆有閱推教師，112學年度將持續規劃增能研習及提供資源，針對閱讀議題進行跨校分享、經營跨校社群、舉辦初階及進階研習，積極支持閱讀推動教師大力推閱讀。

更新時間 : 2023-09-26 17:26 GMT+08:00

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