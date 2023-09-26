新北山藥產季到　邀民眾至東北角親手採山藥

新北山藥正值採收季節，雙溪區公所今(26)日辦理 山藥上市記者會， 與新北市政府農業局一起推廣新北山藥及農特產品銷售， 和福容大飯店-福隆店以及台北凱達大飯店共同推出新北山藥系列料 理，並串聯東北角的雙溪、平溪、貢寮與瑞芳地方特色景點， 推出山藥體驗輕旅行，邀請民眾於國慶連假前往東北角走訪， 享用山藥風味大餐。

雙溪區公所區長林銚傑表示，10月7日至10月29日期間， 將辦理「活力東北角-山藥輕旅行」， 結合東北角低碳與活力特色景點， 民眾可至雙溪山藥田產地親自採收山藥， 漫步於三貂嶺生態友善隧道感受昔日之美， 穿越舊草嶺隧道享受低碳騎行， 邀請民眾到山藥產地挖掘餐桌上的美味。9梯次的1日小旅行與1個 梯次的2天1夜山藥田秋日露營行程，價格依不同遊程定價490元 至1250元，共540個名額，明(27)日早上10點開放網 路報名。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥主要種植的「 基隆原生種」山藥，口感滑順又軟Q， 其膳食纖維與植物性蛋白所帶來的飽足感，是最佳活力應援食材。1 0月21日將在雙溪舉辦產地展售會， 現場銷售生鮮新北山藥及農特產品，並提供限量千份100元山藥折 價券，可抵用現場購買山藥以及來來有機農場消費。

福容大飯店-福隆店自9月26日至10月30日止， 推出新北山藥系列桌菜，包含雙溪山藥鴨方酥、 歡慶山藥小滿漢等多道料理，並於10月1日至12月31日販售山 藥胡椒豬肚雞湯，歡迎民眾至東北角的山藥產地品味新北特色料理。 台北凱達大飯店也結合秋節意象，自9月26日起至11月18日推 出山藥棗泥糕、豉汁山藥雞球等6道山藥風味菜餚， 凡於活動期間內至台北凱達大飯店的家宴中餐廳點秋季山藥系列料理 ，即享第2件5折優惠。

新北市農業局表示，市府持續推動「新北農業健康市/式」， 輔導農會辦理山藥評鑑、展售會， 並與飯店合作開創新北山藥創意料理、拓展通路並提升農友收益， 此外，舉辦山藥小旅行邀請民眾一起來東北角遊玩， 享受東北角的自然美景與創新的山藥料理， 照顧市民的身心靈健康也促進農業永續發展。

此外，新北市雙溪低碳商圈發展促進會辦理「 山藥輕體驗雙溪低碳購」抽獎活動，提供參加「活力東北角-山藥輕 旅行」遊客集點卡1張，於10月底前至新北市雙溪低碳商圈協會5 8家會員店家消費，每100元即可獲得集1點並換取抽獎券，11 月3日將透過線上直播抽獎，好禮包括10份山藥禮盒及市價3, 000元的雙溪飯店住宿券5份，鼓勵民眾地產地消，吃在地、 食當季。購買山藥可至新北市農會真情食品館查詢(網址: https://www.ubox.org.tw/)或洽瑞芳地 區農會（02）24972760、平溪區農會（02）24951 051。相關的山藥體驗內容及山藥小旅行詳細行程內容， 請上新北山藥-活力東北角官網查詢 (http://www.3yao.com.tw/)。

10月21日將在雙溪舉辦產地展售會，現場銷售生鮮新北山藥及農特產品。（照片來源：新北市政府農業局提供）