中華電信供應商ESG永續環境教育活動

中華電信秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，自2008年起， 率先推動「供應商ESG準則」，是全國最早推動供應鏈ESG管理 的電信業者，並首創「供應商永續分級標章」，發揮採購力量， 將永續理念具體落實至產品服務中，帶領供應商建構永續/ESG能 力。

為了讓供應商對環境永續更有感，中華電信從2016年起推動「 供應商環境永續參訪」活動，每年邀請中華電信合作的供應商夥伴， 透過多元環境教育場域導覽及專題講座，引領大家認識生態、 永續環境，將永續的精神帶入企業經營之中。今年9月19日， 由中華電信供應處副總經理詹迪堯，帶領45家供應商企業共70位 夥伴前進宜蘭羅東水資源回收中心及耕莘專校宜蘭校區， 規劃一系列再生能源、地方創生、水資源與生物多樣性的環境教育， 為供應商夥伴介紹人與水及生態環境資源的活水共生共存， 應用農棄物實踐從泥巴到嘴巴、創造出國際雙金獎的米糠酒， 以及運用地熱資源結合學校教育推動綠色能源、有機生態、 長照健康、循環經濟的地方創生，加深科技人的文化涵養， 攜手供應商永續夥伴，一起邁向淨零永續的目標。

中華電信於2018年領先同業，率先提出「永續供應鏈倡議」 並與「永續低碳聯盟」合作，導入「供應商永續分級」制度， 訂定符合電信業ESG的稽核規範， 並委託獨立第三方機構進行供應商夥伴現地稽核，將供應商夥伴的E SG績效進行分級管理。供應鏈低碳轉型能力是中華電信發展「 永續低碳產品服務，邁向淨零排放」的重要關鍵，未來將持續運用5 G高網速、大數據、資安等科技核心能力， 強化與供應鏈的永續夥伴關係，並積極推動國際化， 掌握永續低碳轉型契機，希望與供應鏈夥伴一同邁向「綠化低碳、 數位賦能、誠信透明」的永續願景。