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【2023淨零排放路徑圖報告】 太陽能、電動車助攻 全球能源總署倡提早達標淨零碳排

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/09/26 17:05
國際能源總署今（26）日發布2023年更新版<a href="https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach" target="_blank">淨零排放路徑圖</a>（圖／截自國際能源總署報告書）

國際能源總署今（26）日發布2023年更新版淨零排放路徑圖（圖／截自國際能源總署報告書）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）國際能源總署於26日上午發布《淨零排放路徑圖 2023更新版》 報告，該署執行董事比羅爾表示，過去兩年再生能源與綠色投資的「驚人成長」，有助實現2050年淨零碳排目標，並呼籲國際積極合作，大國提前實現目標。

2023版談什麼？

國際能源總署於26日上午發布的一份《淨零排放路徑圖 2023更新版》報告中指出，2022 年全球能源產業的碳排放量370億噸再創新高，並將在10年內達到峰值。但利用現有技術，增加再生能源、提高效能、減少甲烷排放並提高電氣化程度，有助實現《巴黎氣候協定》將升溫限制在攝氏1.5 度內的目標。

報告指出，創新工具為實現目標降低成本，但相關基礎建設、增加發展中國家的潔淨能源投資至關重要。且隨著潔淨能源的擴大與化石燃料需求的下降，投資開採新的煤礦、石油與天然氣已非必要。

報告也呼籲發達國家在2050年前提前實現淨零碳排目標。許多發達國家已設定更有雄心的目標，如德國將淨零碳排目標提前到2045年，奧地利與冰島則喊出提前到2040年；然而仍有許多發展中國家的目標則較晚，中國計畫為2060年、印度則設定為2070年。

與2021版有何不同？

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯今日在臉書分析，報告書並未直接更新五年一期里程碑圖，僅分部門描述。與2021年版相比，2023年報告書將「減量需來自於還在原型與示範階段的技術」的比例，由50%降至35%。且新版本在2030年的減煤進程有所延遲，「光電、處能與電動車占比都較前一版增加，而碳封存的需求則有所降低。在工業低碳製程中也呈現此趨勢。」

趙家緯提及，更新版中，減量貢獻排序為風光（25%）、電氣化（20%）、能源效率（12%）、行為改變（12%）。相較之下，吸引眾多科研團隊目標與投入的CCS為8%，氫能為4%。可用此比例回頭思考台灣淨零科技方案的配置。

太陽能、電動車迅速普及有助實現2050淨零碳排　

衛報報導，國際能源總署執行董事、國際能源總署（IEA）首席經濟學家比羅爾表示，過去兩年中，潔淨能源投資驚人地成長了40%，儘管挑戰艱鉅，但他感覺比兩年前樂觀，太陽能與電動車的迅速普及，有望能於2050年達成淨零碳排。

比羅爾更直言，「潔淨能源將創造大量新的工作與就業機會，並建立與其他國家競爭所需的現代工業...全球工業的下個篇章將以潔淨能源技術為基礎。」

國際局勢紛擾　COP28峰會實質成果堪憂

然而，能源行業的溫室氣體排放量「依然居高不下」，今年世界各地出現的極端天氣表明，氣候正以「可怕的速度」發生變化。

比羅爾認為，今年11、12月將於杜拜舉行的聯合國氣候峰會（COP28），是為各國制定更加嚴格的減排計畫提供重要的機會。他期望，COP28峰會能達成2030年再生能源翻倍、能源部門生產的甲烷减少75%的目標，並同意將能源效率提高一倍，來減少化石燃料的氣體排放。

比爾也指出，然而要達成各項目標，最大的挑戰是國際合作的缺乏，因為地緣政治局勢、各國在俄烏戰爭上的分歧、以及中美關係持續低迷，都將使得COP28峰會要達成協議困難重重。

大國說一套做一套？

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上週重申的2050年淨零碳排的承諾，卻推遲了有助實踐該目標的關鍵政策，並計畫發放新一輪的北海石油與天然氣許可證。儘管國際能源總署明確建議不應建設新的上游項目。

倡議組織Uplift執行董事泰莎汗（Tessa Khan）指出，富裕國家一邊聲稱在氣候問題上處於領先地位，另一方面卻在大規模拓展石油與天然氣生產。「從現在到2050年，僅美國、加拿大、澳洲、挪威以及英國，就佔了計畫開發油氣田總額的一半以上。」
淨零排放路線圖 2023更新版
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