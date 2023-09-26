新北板橋深丘福德宮響應好日子愛心大平台　累計捐贈2千多萬元、再捐民生物資助弱勢

位於新板特區的板橋深丘福德宮， 響應新北市好日子愛心大平台，近年來持續興辦公益捐贈， 從救護車、復康巴士、消毒車到防疫基金都有， 26日下午再捐贈民生物資一批，包含精緻包裝米、 炊粉和沙拉油各300份，社會局動員物資車和社工前往搬運， 這批民生物資將納入實物銀行，轉送給服務中的弱勢家庭。

深丘福德宮主委陳廉誠也是深丘里資深里長， 副主委潘旭昇擔任民生里長、財務長謝徐金蓮為福丘里長、 總幹事陳聰文則是長安里長，共同義務主持宮務。

陳廉誠表示，深丘福德宮供奉福德正神，即俗稱的土地公、土地婆， 另配祀文昌帝君等，除保鄉佑民外， 也庇佑參加各式考試甄選的學生士子，因此平日香火鼎盛， 香油錢來自四方善信，理當散播十方種福培德。

社會局副局長許秀能和板橋區長陳奇正代表侯友宜市長到場受贈物資 並頒發感謝狀。許秀能表示，深丘福德宮長期熱心公益、關懷弱勢， 就她所知，歷年來已捐贈過消防車、救護車、復康巴士、 清潔消毒車、青年行動宣傳車等，在疫情嚴峻期間， 侯友宜市長在大平台下成立防疫基金， 該宮也是率先響應捐贈400多萬元；有一年南部鳳梨滯銷， 還採買500箱捐贈新北市惜食分享網， 提供老人共餐和小衛星課後照顧據點享用。

陳廉誠也表示，29日中秋節當天，適逢福德正神聖誕千秋， 廟方將舉辦一場影視歌星聯歡晚會，有資深藝人劉福助、黃西田、 于櫻櫻等將蒞臨演唱，歡迎民眾蒞臨觀賞、拜拜。