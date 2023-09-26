Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

誰說人力車是男性專利？ 東京女拉車師傅成另類風景

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 16:43
東京女性人力車師傅（圖／路透社Issei Kato）

東京女性人力車師傅（圖／路透社Issei Kato）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京淺草地區是知名觀光景點，當地的人力車載客服務也遠近馳名。特別的是，拉車師傅中，女性竟佔了不少比例，表現不輸男性，也成了一處另類風景。

路透報導，淺草常可見東京力車（Tokyo Rickshaw）公司的師傅，揮汗如雨奔馳在街道上。原是男性主宰的職業，如今多了女子身影，有的在社群媒體還累積了不少粉絲。

女孩看似嬌弱，實則不然，一個個都能扛起百斤重的車子。21歲的Yuka Akimoto坦言，初入行確實吃足了苦頭。一輛人力車可重達250公斤，體能一般般的她，費了不少工夫才得心應手。

新冠肺炎成了Akimoto入行契機。兩年前，她在東京迪士尼樂園尋了份差事，卻因疫情而破滅，於是投入這勞力事業。兩年了，她已愛上這份工作，只要體力許可，會一直做下去。

業者Ryuta Nishio表示，將首名女性拉車師傅的影片放上網路後，許多女孩都爭相加入，如今90名師傅中，女性占了1/3。未來盼將人力車打造成適合女性、能讓女子扮演重要角色的職場。

東京力車的拉車師傅，穿著傳統分趾襪，無論晴雨，每天平均拉上20公里路。除了要身強體健，要對東京有著導遊般的知識，還要懂得如何與觀光客互動。

工作雖吃力，報酬卻不差。根據東京力車，受歡迎的師傅月薪可達100萬日圓（新台幣21萬6,275元），是全國平均月薪的3倍。還不是誰都能加入，僅不到10%求職者能獲得這份頭路。員工靠著社群軟體行銷自己，讓老客人指名要他服務，有名氣就有財進。

20歲的女生Yumeka Sakurai也是被社媒吸引加入，經過4個月的訓練、克服了親友的反對後，她終於能自豪地擔任這項職務。29歲的Shiori Yano，是二度就業，生子後4年重返職場，如今每天拉車8小時，還得照顧家裡，奔波人生，一晃眼9年已過。

這一個個女漢子，儘管體力智識不輸男性，卻難逃性別歧視。Yano提到，客人曾因她是女子而拒絕她的服務。公司老闆Nishio也接過不少抱怨，稱女性不該從事如此耗體力的工作，至於女師傅被男性客人性騷擾、質疑知識等情況，也所在多有。

Nishio表示，公司對男女一視同仁，許多女師傅甚至比男師傅更能吃苦耐勞。

誰說人力車是男性專利？ 東京女拉車師傅成另類風景

誰說人力車是男性專利？ 東京女拉車師傅成另類風景

誰說人力車是男性專利？ 東京女拉車師傅成另類風景
東京女性人力車師傅（圖／路透社Issei Kato）

誰說人力車是男性專利？ 東京女拉車師傅成另類風景
東京淺草人力車（圖／路透社Issei Kato）
東京
日本
人力車
觀光客
東京力車
拉車
師傅
女性
男性

相關新聞

矢板明夫在日本東京談台海局勢: 2024年台灣選出的總統一定是「醫生」
矢板明夫在日本東京談台海局勢: 2024年台灣選出的總統一定是「醫生」
2023/09/25 15:41
【和服界的T恤】日本吹起慢時尚風「浴衣」上街蔚為流行
【和服界的T恤】日本吹起慢時尚風「浴衣」上街蔚為流行
2023/09/25 11:47
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
2023/09/25 10:48
為維護當地品質　日本宮島10月起徵收訪問稅　沖繩縣等地擬跟進
為維護當地品質　日本宮島10月起徵收訪問稅　沖繩縣等地擬跟進
2023/09/24 16:18
氣候變遷啤酒也遭殃 日本Asahi：啤酒恐愈來愈貴、品質愈差
氣候變遷啤酒也遭殃 日本Asahi：啤酒恐愈來愈貴、品質愈差
2023/09/23 09:50

更新時間 : 2023-09-26 17:25 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情