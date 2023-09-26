誰說人力車是男性專利？ 東京女拉車師傅成另類風景

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京淺草地區是知名觀光景點，當地的人力車載客服務也遠近馳名。特別的是，拉車師傅中，女性竟佔了不少比例，表現不輸男性，也成了一處另類風景。

路透報導，淺草常可見東京力車（Tokyo Rickshaw）公司的師傅，揮汗如雨奔馳在街道上。原是男性主宰的職業，如今多了女子身影，有的在社群媒體還累積了不少粉絲。

女孩看似嬌弱，實則不然，一個個都能扛起百斤重的車子。21歲的Yuka Akimoto坦言，初入行確實吃足了苦頭。一輛人力車可重達250公斤，體能一般般的她，費了不少工夫才得心應手。

新冠肺炎成了Akimoto入行契機。兩年前，她在東京迪士尼樂園尋了份差事，卻因疫情而破滅，於是投入這勞力事業。兩年了，她已愛上這份工作，只要體力許可，會一直做下去。

業者Ryuta Nishio表示，將首名女性拉車師傅的影片放上網路後，許多女孩都爭相加入，如今90名師傅中，女性占了1/3。未來盼將人力車打造成適合女性、能讓女子扮演重要角色的職場。

東京力車的拉車師傅，穿著傳統分趾襪，無論晴雨，每天平均拉上20公里路。除了要身強體健，要對東京有著導遊般的知識，還要懂得如何與觀光客互動。

工作雖吃力，報酬卻不差。根據東京力車，受歡迎的師傅月薪可達100萬日圓（新台幣21萬6,275元），是全國平均月薪的3倍。還不是誰都能加入，僅不到10%求職者能獲得這份頭路。員工靠著社群軟體行銷自己，讓老客人指名要他服務，有名氣就有財進。

20歲的女生Yumeka Sakurai也是被社媒吸引加入，經過4個月的訓練、克服了親友的反對後，她終於能自豪地擔任這項職務。29歲的Shiori Yano，是二度就業，生子後4年重返職場，如今每天拉車8小時，還得照顧家裡，奔波人生，一晃眼9年已過。

這一個個女漢子，儘管體力智識不輸男性，卻難逃性別歧視。Yano提到，客人曾因她是女子而拒絕她的服務。公司老闆Nishio也接過不少抱怨，稱女性不該從事如此耗體力的工作，至於女師傅被男性客人性騷擾、質疑知識等情況，也所在多有。

Nishio表示，公司對男女一視同仁，許多女師傅甚至比男師傅更能吃苦耐勞。



東京女性人力車師傅（圖／路透社Issei Kato）



東京淺草人力車（圖／路透社Issei Kato）